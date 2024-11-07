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Set Dediğin Böyle Olur! Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntüleri

Set Dediğin Böyle Olur! Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntüleri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.11.2024 - 15:15

Komik kamera arkası görüntüleri setin en eğlenci yanlarıdır. Bu görüntülerde oyuncuları en doğal halleriyle görürüz. Özellikle dönem filmlerinde yer alan oyuncuların günümüz set halleri çok komiktir. Bu içerikte daha önce görmediğiniz birbirinden komik 15 kamera arkası görüntülerini sizler için derledik. Bakalım bu filmlerdeki karakterlere bir daha aynı gözle bakabilecek misiniz?

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1. Twilight (2008)

1. Twilight (2008)

2. The Lord of the Rings

2. The Lord of the Rings

3. Marie Antoinette (2006)

3. Marie Antoinette (2006)

4. Matrix (1999)

4. Matrix (1999)

5. Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)

5. Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)
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6. Sleepy Hollow (1999)

6. Sleepy Hollow (1999)

7. Meet Joe Black (1998)

7. Meet Joe Black (1998)

8. Hellraiser (1987)

8. Hellraiser (1987)

9. Critters 3 (1991)

9. Critters 3 (1991)

10. Chinatown (1974)

10. Chinatown (1974)
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11. Halloween (1978)

11. Halloween (1978)

12. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

12. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

13. The Avengers (2012)

13. The Avengers (2012)

14. Planet of the Apes (1968)

14. Planet of the Apes (1968)

15. Alien (1979)

15. Alien (1979)

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