Set Dediğin Böyle Olur! Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntüleri
Set Dediğin Böyle Olur! Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntüleri
Komik kamera arkası görüntüleri setin en eğlenci yanlarıdır. Bu görüntülerde oyuncuları en doğal halleriyle görürüz. Özellikle dönem filmlerinde yer alan oyuncuların günümüz set halleri çok komiktir. Bu içerikte daha önce görmediğiniz birbirinden komik 15 kamera arkası görüntülerini sizler için derledik. Bakalım bu filmlerdeki karakterlere bir daha aynı gözle bakabilecek misiniz?
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1. Twilight (2008)
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2. The Lord of the Rings
3. Marie Antoinette (2006)
4. Matrix (1999)
5. Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)
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6. Sleepy Hollow (1999)
7. Meet Joe Black (1998)
8. Hellraiser (1987)
9. Critters 3 (1991)
10. Chinatown (1974)
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11. Halloween (1978)
12. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
13. The Avengers (2012)
14. Planet of the Apes (1968)
15. Alien (1979)
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