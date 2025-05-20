Osimhen'in Paylaşımına Yorum Yağdı: Galatasaraylılar Kal, Rakipler Git Diyor
Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanırken toplamda da 25.şampiyonluğa ulaştı. Beşinci yıldızını takan Galatasaray şampiyonluğun mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da şimdiden transfere kilitlenmiş durumda.
Herkesin aklındaki soru ise Osimhen'in geleceğinin ne olacağı... Osimhen kiralık olarak geldiği Galatasaray'da unutulmaz bir iz bıraktı ancak gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray taraftarı son bi umutla 'Bizim Kal Osimhen' kampanyası başlattı. Rakipler ise 'Git Osimhen' diyor.
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Osimhen geldi ve tüm denklemleri değiştirdi.
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5 yıldızlı paylaşıma yorum yağdı.
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"6. yıldız için bizimle kal"
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Bir Fenerbahçe taraftarı: "Türkiye ligi senin için yeterli değil. Kariyerini seçmeli ve daha büyük bir lige gitmelisin."
Bir Beşiktaş taraftarı: "Defol git, seni artık buralarda istemiyoruz."
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Yine bir Fenerbahçe taraftarı da gitmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Bir Trabzonspor taraftarı ise olası bir kalma hali için şimdiden üzülmüş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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