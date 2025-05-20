Osimhen'in Paylaşımına Yorum Yağdı: Galatasaraylılar Kal, Rakipler Git Diyor

Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanırken toplamda da 25.şampiyonluğa ulaştı. Beşinci yıldızını takan Galatasaray şampiyonluğun mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da şimdiden transfere kilitlenmiş durumda.

Herkesin aklındaki soru ise Osimhen'in geleceğinin ne olacağı... Osimhen kiralık olarak geldiği Galatasaray'da unutulmaz bir iz bıraktı ancak gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray taraftarı son bi umutla 'Bizim Kal Osimhen' kampanyası başlattı. Rakipler ise 'Git Osimhen' diyor.