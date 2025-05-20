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Osimhen'in Paylaşımına Yorum Yağdı: Galatasaraylılar Kal, Rakipler Git Diyor

Osimhen'in Paylaşımına Yorum Yağdı: Galatasaraylılar Kal, Rakipler Git Diyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 16:03

Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanırken toplamda da 25.şampiyonluğa ulaştı. Beşinci yıldızını takan Galatasaray şampiyonluğun mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da şimdiden transfere kilitlenmiş durumda. 

Herkesin aklındaki soru ise Osimhen'in geleceğinin ne olacağı... Osimhen kiralık olarak geldiği Galatasaray'da unutulmaz bir iz bıraktı ancak gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray taraftarı son bi umutla 'Bizim Kal Osimhen' kampanyası başlattı. Rakipler ise 'Git Osimhen' diyor.

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Osimhen geldi ve tüm denklemleri değiştirdi.

Osimhen geldi ve tüm denklemleri değiştirdi.

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Osimhen, kırk yıllık Galatasaraylı gibi gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarın sevgilisi oldu. Beşinci yıldızda önemli payı olan Osimhen'e taraftarlar 'Bizimle Kal' kampanyası başlattı ve her paylaşımının altını yorum bombardımanına tutmaya başladı.

5 yıldızlı paylaşıma yorum yağdı.

5 yıldızlı paylaşıma yorum yağdı.

Galatasaray taraftarı Osimhen'e kalması için dil dökerken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı da gitmesini tavsiye ediyor. O tepkilerden bazılarını derledik:

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twitter.com

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twitter.com

"6. yıldız için bizimle kal"

"6. yıldız için bizimle kal"
twitter.com
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Bir Fenerbahçe taraftarı: "Türkiye ligi senin için yeterli değil. Kariyerini seçmeli ve daha büyük bir lige gitmelisin."

Bir Fenerbahçe taraftarı: "Türkiye ligi senin için yeterli değil. Kariyerini seçmeli ve daha büyük bir lige gitmelisin."
twitter.com

Bir Beşiktaş taraftarı: "Defol git, seni artık buralarda istemiyoruz."

Bir Beşiktaş taraftarı: "Defol git, seni artık buralarda istemiyoruz."
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Yine bir Fenerbahçe taraftarı da gitmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Yine bir Fenerbahçe taraftarı da gitmesi yönünde tavsiyede bulundu.
twitter.com

Bir Trabzonspor taraftarı ise olası bir kalma hali için şimdiden üzülmüş.

Bir Trabzonspor taraftarı ise olası bir kalma hali için şimdiden üzülmüş.
twitter.com
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twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

"Al Hilal taraftarı bir dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık"

"Al Hilal taraftarı bir dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık"
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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