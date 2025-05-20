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Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ronaldo İddialarına Yanıt Verdi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ronaldo İddialarına Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 15:02

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürürken transfer gündeminde sürpriz isimler yer alıyor. İngiliz basınında Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı kulüple adı anılmaya başlandı. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Serdal Adalı, dikkat çeken bir yanıt vererek söylentilere mesafeli yaklaştı.

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İngiltere basınındaki Ronaldo ve Beşiktaş haberleri taraftarı heyecanlandırdı.

İngiltere basınındaki Ronaldo ve Beşiktaş haberleri taraftarı heyecanlandırdı.

Al Nassr'dan ayrılacağı söylenen Ronaldo'nun gidebileceği kulüpler arasına eski teknik direktörü Solskjaer'in Beşiktaş'ı da yazıldı. İngiltere basınındaki bu kuçük iddia kar topu şeklinde giderek büyüdü ve dev bir iddiaya dönüştü.

Serdal Adalı'ya Ronaldo soruldu.

Serdal Adalı'ya Ronaldo soruldu.

Daha önceki yöneticilik dönemlerinde Portekizli yıldızları Beşiktaş'a kazandırmasıyla bilinen Adalı, Quraresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes gibi isimleri getirmişti. 

Bu kez Adalı'ya Ronaldo iddiaları soruldu, gelip gelmeyeceğine dair bilgi istendi.

"Petrol buldum."

"Petrol buldum."

TRT Spor'dan Ergin Aslan'a konuşan Adalı, 'Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım.' dedi. 

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında transfer stratejilerinin başından beri belirlenen çizgide ilerlediğini vurguladı. “Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor.” diyerek Ronaldo'nun yüksek maaşına dikkat çekti. Adalı ayrıca, “Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?” sözleriyle çıkan haberleri eleştirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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