Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ronaldo İddialarına Yanıt Verdi

TRT Spor'dan Ergin Aslan'a konuşan Adalı, 'Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım.' dedi.

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında transfer stratejilerinin başından beri belirlenen çizgide ilerlediğini vurguladı. “Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor.” diyerek Ronaldo'nun yüksek maaşına dikkat çekti. Adalı ayrıca, “Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?” sözleriyle çıkan haberleri eleştirdi.