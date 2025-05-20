Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ronaldo İddialarına Yanıt Verdi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürürken transfer gündeminde sürpriz isimler yer alıyor. İngiliz basınında Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı kulüple adı anılmaya başlandı. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Serdal Adalı, dikkat çeken bir yanıt vererek söylentilere mesafeli yaklaştı.
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İngiltere basınındaki Ronaldo ve Beşiktaş haberleri taraftarı heyecanlandırdı.
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Serdal Adalı'ya Ronaldo soruldu.
"Petrol buldum."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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