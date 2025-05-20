Manchester United Teknik Direktörü Amorim'den Mourinho İtirafı
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham ile karşılaşacak olan Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, final öncesi UEFA'nın resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Amorim, kariyer sürecinde deneyimli teknik adam José Mourinho'dan esinlendiğini ve onu taklit ettiğini açıkça dile getirdi.
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Manchester United-Tottenham Avrupa Ligi finali öncesi Amorim'den samimi açıklamalar geldi.
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"Onu taklit ettim, tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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