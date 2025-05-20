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Manchester United Teknik Direktörü Amorim'den Mourinho İtirafı

Manchester United Teknik Direktörü Amorim'den Mourinho İtirafı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 12:28

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham ile karşılaşacak olan Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, final öncesi UEFA'nın resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Amorim, kariyer sürecinde deneyimli teknik adam José Mourinho'dan esinlendiğini ve onu taklit ettiğini açıkça dile getirdi.

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Manchester United-Tottenham Avrupa Ligi finali öncesi Amorim'den samimi açıklamalar geldi.

Manchester United-Tottenham Avrupa Ligi finali öncesi Amorim'den samimi açıklamalar geldi.

Amorim, Jorge Jesus'tan da etkilendiğini söyledi:

“Birçok insandan etkilendim ama aynı zamanda çok fazla futbol maçı izledim ve bu şekilde öğrendim. Jorge Jesus’tan çok etkilenmiştim, o da Hollanda ekolünden ilham alıyordu. Çocukluğumda İtalya Serie A maçlarını yakından takip ediyordum. Üçlü stoper felsefesini Cruyff’un sisteminden öğrendim ve bunu İtalyan savunması ile birleştirdim. Birkaç ideolojinin karışımı oldu.'

"Onu taklit ettim, tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi."

"Onu taklit ettim, tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi."

Jose Mourinho'yu taklit ettiğini söyleyen Amorim, dönemin teknik direktörlerinin de ondan çok şey öğrendiğini söyledi: 

'Sporting’de Nuno Santos ve Pedro Gonçalves gibi oyuncuları transfer ederken, Mourinho’nun Porto’da yakaladığı başarıları taklit etmek istedim. Ben oyuncularla bağ kurmayı seven bir insanım, bu sayede daha iyi bir teknik direktör olabileceğimi düşünüyorum. Oyuncularla mesafeli olmaktansa onlara yakın olmayı tercih ederim. Mourinho bu konuda beni etkiledi, bunu futbola taşıdı. Sanırım tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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