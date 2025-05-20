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19 Mayıs Paylaşımı Yapan Cedi Osman'a Yunanistan Basını Tepki Gösterdi

19 Mayıs Paylaşımı Yapan Cedi Osman'a Yunanistan Basını Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 14:03

Panathinaikos’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Osman’ın bu paylaşımı Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, milli oyuncunun mesajını manşetlerine taşıyarak eleştirel başlıklarla yer verdi. Paylaşım, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

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Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı.

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı.

Panathinaikos’ta kariyerini sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Osman, paylaşımında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Yunan basını bu mesajı “kışkırtıcı” olarak nitelendirirken, sosyal medyada bazı Yunan taraftarlar da oyuncuya yönelik tepkili yorumlar yaptı.

Yunan basınının iddiası bugünün 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmesi oldu.

Yunan basınının iddiası bugünün 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmesi oldu.

The Toc isimli sitede yer alan haberde, '19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı.' diyerek konuyu haberleştirdi.

Atatürk'ü hedef aldılar.

Atatürk'ü hedef aldılar.

Sportime ise, Atatürk'ü anması sebebiyle Cedi Osman'ı hedef gösterdi. Sportime'da 'Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı.' denildi.

Cedi Osman'ın paylaşımına "kışkırtıcı" dediler.

Cedi Osman'ın paylaşımına "kışkırtıcı" dediler.

Flash isimli yayın kuruluşu 'Pontus Soykırımı'nı Anma Günü'nde 'kışkırtıcı' bir paylaşımda bulundu.' derken, Real.gr ise 'Osman'ın Pontus Soykırımı gününe ilişkin kışkırtıcı paylaşımı' şeklinde haberi okuyucularıyla paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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