19 Mayıs Paylaşımı Yapan Cedi Osman'a Yunanistan Basını Tepki Gösterdi

Panathinaikos’ta kariyerini sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Osman, paylaşımında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Yunan basını bu mesajı “kışkırtıcı” olarak nitelendirirken, sosyal medyada bazı Yunan taraftarlar da oyuncuya yönelik tepkili yorumlar yaptı.