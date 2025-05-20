19 Mayıs Paylaşımı Yapan Cedi Osman'a Yunanistan Basını Tepki Gösterdi
Panathinaikos’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Osman’ın bu paylaşımı Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, milli oyuncunun mesajını manşetlerine taşıyarak eleştirel başlıklarla yer verdi. Paylaşım, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.
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Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı.
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Yunan basınının iddiası bugünün 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmesi oldu.
Atatürk'ü hedef aldılar.
Cedi Osman'ın paylaşımına "kışkırtıcı" dediler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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