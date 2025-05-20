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Macaristan - Türkiye Maçı Nedeniyle Macaristan'a İstiklal Marşı Cezası Verildi

Macaristan - Türkiye Maçı Nedeniyle Macaristan'a İstiklal Marşı Cezası Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 13:25

Macaristan ile Türkiye arasında Puskás Arena’da oynanan Play-Off maçında, çalınan İstiklal Marşı sırasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bu durum Türk taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada da olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı UEFA’nın devreye girmesi gerektiğini savundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili girişimde bulunması sonrasında UEFA'dan ceza geldi.

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Macaristan'ı eledik ancak maçta yaşanan skandal tepki toplamıştı.

Macaristan'ı eledik ancak maçta yaşanan skandal tepki toplamıştı.

Play-Off'ta karşılaştığımız ve iki maç sonunda yendiğimiz Macaristan maçının etkileri sürüyor. A Ligi'ne yükseldiğimiz maçlarda iki takım arasında bir gerilim olduğu göze çarpmıştı. 

Puskas Arena'da İstiklal Marşı esnasında yapılan ıslıklamalar ise ülkemizde tepki çekmişti.

UEFA'dan Macaristan'a komik ceza verildi.

UEFA'dan Macaristan'a komik ceza verildi.

İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlık Türk yetkililer tarafından UEFA'ya taşındı. UEFA, Macaristan'a konuyla ilgili para cezası verdi. 

UEFA, Puskas Arena'da İstiklal Marşı'nın ıslıklanması nedeniyle Macaristan'a 10 bin euro para cezası verdi. Ev sahibi ekip taraftarlarının bu hareketinin de içinde bulunduğu maçtaki tüm olaylar için, tribün kapatma ve 75 bin euro para cezaları kesildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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