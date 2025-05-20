Macaristan - Türkiye Maçı Nedeniyle Macaristan'a İstiklal Marşı Cezası Verildi
Macaristan ile Türkiye arasında Puskás Arena’da oynanan Play-Off maçında, çalınan İstiklal Marşı sırasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bu durum Türk taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada da olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı UEFA’nın devreye girmesi gerektiğini savundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili girişimde bulunması sonrasında UEFA'dan ceza geldi.
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Macaristan'ı eledik ancak maçta yaşanan skandal tepki toplamıştı.
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UEFA'dan Macaristan'a komik ceza verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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