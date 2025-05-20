Macaristan - Türkiye Maçı Nedeniyle Macaristan'a İstiklal Marşı Cezası Verildi

İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlık Türk yetkililer tarafından UEFA'ya taşındı. UEFA, Macaristan'a konuyla ilgili para cezası verdi.

UEFA, Puskas Arena'da İstiklal Marşı'nın ıslıklanması nedeniyle Macaristan'a 10 bin euro para cezası verdi. Ev sahibi ekip taraftarlarının bu hareketinin de içinde bulunduğu maçtaki tüm olaylar için, tribün kapatma ve 75 bin euro para cezaları kesildi.