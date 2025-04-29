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Osimhen, Galatasaray Efsanesi Olmaya Çok Yakın

Osimhen, Galatasaray Efsanesi Olmaya Çok Yakın

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 22:36

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası adeta Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye oldukça yakın. Nijeryalı golcü, kalan maçlarda dört gol daha atarsa Mario Jardel'in rekorunu elinden alacak.

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36 maçta, 31 gol atıp 7 de asist yaptı

36 maçta, 31 gol atıp 7 de asist yaptı

Sezon başında Napoli’den kiralık olarak Galatasaray’a katılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla adeta istatistikleri altüst etti. 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve 31 gol, 7 asistle takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.

Süper Lig’in bitimine beş maç kala, Osimhen kariyerinin en iyi sezonuna bir adım daha yaklaştı. 2022-2023’te Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, o sezonda da 39 maçta 31 gol atmıştı.

Jardel, 34 gol atmıştı

Jardel, 34 gol atmıştı

Osimhen, 4 gol daha atarsa Galatasaray’ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu Mario Jardel’i geçecek. 

2000 yazında Porto'dan transfer edilen Jardel, sarı-kırmızılı kulüpte forma giydiği bir sezonda 43 maça çıkmış ve bu maçlarda 34 gol, 5 asist kaydetmişti.

Galatasaray'ın kalan maçları

Galatasaray'ın kalan maçları

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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