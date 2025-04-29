Osimhen, Galatasaray Efsanesi Olmaya Çok Yakın

Sezon başında Napoli’den kiralık olarak Galatasaray’a katılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla adeta istatistikleri altüst etti. 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve 31 gol, 7 asistle takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.

Süper Lig’in bitimine beş maç kala, Osimhen kariyerinin en iyi sezonuna bir adım daha yaklaştı. 2022-2023’te Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, o sezonda da 39 maçta 31 gol atmıştı.