Osimhen, Galatasaray Efsanesi Olmaya Çok Yakın
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası adeta Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye oldukça yakın. Nijeryalı golcü, kalan maçlarda dört gol daha atarsa Mario Jardel'in rekorunu elinden alacak.
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36 maçta, 31 gol atıp 7 de asist yaptı
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Jardel, 34 gol atmıştı
Galatasaray'ın kalan maçları
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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