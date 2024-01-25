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Örnekler Alındı! 81 İlde Fast Food Zincirlerinin Kızartma Yağlarına Yönelik Denetim Başladı

Örnekler Alındı! 81 İlde Fast Food Zincirlerinin Kızartma Yağlarına Yönelik Denetim Başladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:06

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle hızlı gıda üreten işletmelerde ortaya çıkabilecek riskleri önlemek ve kamu sağlığını ile tüketicilerin gıda güvenliğini korumak amacıyla kızartma yağları üzerinde denetim gerçekleştirdi. (İHA)

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 gün süresince toplu tüketim yerlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik denetimlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 gün süresince toplu tüketim yerlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik denetimlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede, denetimler yurt genelinde başlatıldı ve Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde bulunan restoranlarda denetim yapıldı.

Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini detaylı bir şekilde inceledi.

Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini detaylı bir şekilde inceledi.

Ayrıca, kızartmalarda kullanılan yağlardan örnekler alarak kalite kontrolü gerçekleştirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini ifade etti.

Korkmaz, 'Ankara’da yaklaşık 300 denetçimizle beraber toplu tüketim yerlerinde, restoranlarda, kafelerde özellikle kızartmada kullanılan bitkisel kökenli yağlara yönelik denetimler yapmaktayız. Uzman gıda mühendisleri, denetçiler tarafından yağlarda ısı ölçümü yapıldı. Cihazlarla polar madde miktarına bakıldı, ısı miktarı ölçüldü. Asit miktarlarını ve polar madde miktarlarını ölçmek üzere numuneler alındı. Numuneler tam yetkili laboratuvarlarımızda analiz edilecek'  dedi.

Ayrıca, 25 derecenin üzerinde çıkan ve polar madde olduğu tespit edilen yağlar ile içinde yüzde 2,5 üzerinde asit bulunduğu tespit edilen yağlara anında el koyulduğu ve imha edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 25 derecenin üzerinde çıkan ve polar madde olduğu tespit edilen yağlar ile içinde yüzde 2,5 üzerinde asit bulunduğu tespit edilen yağlara anında el koyulduğu ve imha edildiği aktarıldı.

2 Şubat tarihine kadar yoğunlaştırılmış kızartma yağı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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