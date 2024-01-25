Örnekler Alındı! 81 İlde Fast Food Zincirlerinin Kızartma Yağlarına Yönelik Denetim Başladı
Örnekler Alındı! 81 İlde Fast Food Zincirlerinin Kızartma Yağlarına Yönelik Denetim Başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 gün süresince toplu tüketim yerlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik denetimlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini detaylı bir şekilde inceledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini ifade etti.
Ayrıca, 25 derecenin üzerinde çıkan ve polar madde olduğu tespit edilen yağlar ile içinde yüzde 2,5 üzerinde asit bulunduğu tespit edilen yağlara anında el koyulduğu ve imha edildiği aktarıldı.
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