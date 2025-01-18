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Orgazm ve Longevity Seks

etiket Orgazm ve Longevity Seks

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
19.01.2025 - 00:28

Orgazm, cinsel birleşmenin doruk noktasıdır ve kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunu olumlu yönde etkileyen yoğun bir haz durumudur. Orgazm temelde ikiye ayrılır; bedensel orgazm ve tinsel orgazm…

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Cinsel ilişkinin sonlarına doğru yaşanan ve ortalama 20 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlamaya “bedensel orgazm” adı verilir.

Cinsel ilişkinin sonlarına doğru yaşanan ve ortalama 20 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlamaya “bedensel orgazm” adı verilir.

Bedensel orgazm bedensel bir rahatlamayken, tinsel orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun da eşlik ettiği “çok özel bir bilinç durumu”dur.  Erkekte bedensel orgazm sık, tinsel orgazm ise nadir yaşanır. Erkeklerin bedensel orgazm olabilmeleri için mastürbasyon yapmaları veya cinsel ilişkiye girmeleri gerekir. İki durumun sonunda ulaşılan haz bedensel orgazm olarak tanımlanır. 

Bunun dışında ergenlik döneminde erkeklerde sık olmakla beraber kadınlarda da nadir de olsa uyku sırasında bedensel orgazm görülebilir.   Meninin dışarıya fışkırtılmasına “boşalma” veya “ejekülasyon” adı verilir. Bu meni atılması sırasında idrar yolundaki kaslar ortalama 7 kere kasılarak haz verir. Boşalma ve ejekülasyon ile meninin çıkarken erkeğin aldığı bedensel hazza da “bedensel orgazm” adı verilir. Yani bedensel orgazm, uzun süreli cinsel uyarılma sonucunda fizyolojik ve psikolojik olarak ulaşılan ve erkeğe zevk veren durumdur.  Erkekte bedensel orgazm penis merkezliyken, kadında bedensel orgazmı cinsel organlarda başlayıp tüm bedene yayılır ve tekrar cinsel organlara döner. Kadında bedensel orgazm ise orgazmik platformun, pelvik ve genital kas gruplarının istemsiz ve klonik kontraksiyonlarını içeren zihinsel, bedensel, ruhsal ve duysal motor reflekstir, Kadınların vajina girişlerinde erkeklerin ise penislerinde net bir şekilde hissettikleri “refleks klonik kas kasılmaları”dır, nöromusküler gerimin patlayıcı tarzda boşalması ve seksüel yanıtın pik yapmasıdır, bir spinal refleks tarafından başlatılan aşk kaslarını ve pelvik taban kaslarının klonik kontraksiyonlarıdır, cinsel uyarılmanın tepe noktasıdır, kadınların seks yapmayı istemelerindeki esas motivasyon kaynağıdır, her kadının hakkıdır. 

Tinsel orgazm yaşanması gereken bir gizemdir. Bu gizemi keşfedildiği ve ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu çok özel bir deneyim olan “tinsel orgazm”; “esrime”, şehvetli heyecan, kendinden geçme, aşkınlık ve coşkunluk hali olarak ifade edilir, manevi ve bedensel orgazmı da içine alan çok mistik ve çok özel bir kavramdır.

Esrimek; evren ile bir olma sanısı, kişinin duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini evrenle birleşmiş sayması durumu, herhangi bir nedenle coşmak, kendinden geçercesine bir coşku duymak, coşup kendinden geçmek, manen sarhoş olmak, kendinden geçmek, vecde gelmek demektir. Tinsel orgazm, çeşitli bedensel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucunda, ruhun ve bedenin harekete geçmesi ve bedensel mekanizmaların etkisiyle, bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak deneyimlenen, “geçici şuur bulanıklığı”, “zamandan kopma”, “başka bir âleme gidip gelme”, “kontrol kaybı duygusu”, “esrime” ve 20 saniye süren “aşk kaslarında istem dışı ritmik kasılmalar” ile birlikte “tüm bedende güçlü kasılmalar”ın yaşandığı “yoğun ve derin bir orgazm olma durumu” olarak tanımlanabilir. Orgazm sırasında yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, kişinin genel sağlığına ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunur. Sık orgazm, cinsel sağlığı ve tatmini artırarak longevity seks ile ilişkilendirilmiştir.

Orgazmın fizyolojik ve psikolojik etkileri

Orgazmın fizyolojik ve psikolojik etkileri

Orgazm sırasında, kadınlarda klitoris ve vajinadan, erkeklerde ise penisten başlayan kıvılcımlar şeklinde bir enerji birikimi hissedilir. Bu, tüm vücudu saran ateşli bir hisse dönüşür. Orgazm sırasında vücutta yanma hissi ve kas gerilmesi olur. Bu his, patlamaya hazır bir enerji olarak tanımlanabilir. Orgazm sırasında vücut sallanabilir veya titreşebilir. Bu, yoğun bir haz ve rahatlama hissi yaratır. Orgazm sırasında nefes alma hızı artar ve derinleşir. Kadınlarda vajina kaslarının tekrar tekrar sıkılaşıp gevşemesi, erkeklerde ise penisin kasılması yaşanır. Bu kasılmalar, orgazmın şiddetini artırır ve pelvik bölgedeki kan akışını hızlandırır. Orgazm, kişiyi bir mutluluk ve rahatlama durumuna getirir. Bu, endorfinlerin (vücudun doğal ağrı kesicileri ve mutluluk hormonları) salgılanmasıyla ilgilidir. Orgazm, zihinsel stres ve anksiyeteyi azaltır. Bu, kişinin genel ruh halini iyileştirir ve zihinsel berraklığı artırır.

Orgazm ve longevity seks

1- Fiziksel sağlık faydaları: Sık orgazm, kalp sağlığını iyileştirir. Cinsel aktivite sırasında artan kalp atış hızı ve kan dolaşımı, kalp kaslarını güçlendirir ve kardiyovasküler sağlığı destekler.

2- Bağışıklık sistemi: Orgazm, bağışıklık sistemini güçlendirir. Cinsel aktivite sırasında salgılanan hormonlar ve endorfinler, vücudun grip ve diğer virüslerle savaşma yeteneğini artırır.

3- Ağrı kesici etkisi: Orgazm, doğal ağrı kesici hormonların (endorfinler) salgılanmasını sağlar. Bu, baş ağrısı, adet sancısı ve diğer kronik ağrıları hafifletebilir.

4- Zihinsel ve duygusal sağlık faydaları: Orgazm sırasında salgılanan endorfinler ve diğer mutluluk hormonları, depresyon ve anksiyeteyi azaltır. Bu, genel ruh halini iyileştirir ve zihinsel sağlığı destekler. Orgazm, zihinsel ve duygusal stresi azaltır. Bu, kişinin günlük yaşamında daha dengeli ve huzurlu olmasını sağlar. Orgazm, partnerler arasında duygusal bağı güçlendirir. Bu, ilişkinin kalitesini artırır ve cinsel tatmini maksimize eder.

Orgazmın uzun ömre katkısı

Orgazm, sadece anlık bir zevk değil, aynı zamanda genel sağlık ve uzun ömürlülük için de önemli bir faktördür. Sık orgazm, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler, stres ve anksiyeteyi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel yaşam kalitesini artırır. Bu nedenle, orgazm ve cinsel sağlık, yaşlanma karşıtı planınızın ayrılmaz bir parçası olmalı ve cinsel uzun ömre katkıda bulunmalıdır.

1- Hormonsal denge: Düzenli orgazm, hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu hormonlar, cinsel sağlık ve genel sağlığı destekler. Orgazm sırasında salgılanan oksitosin, “aşk hormonu” olarak bilinir ve partnerler arasındaki bağı güçlendirir.

2- Kan dolaşımı ve metabolizma: Orgazm sırasında artan kan dolaşımı, vücuttaki hücrelere daha fazla oksijen ve besin taşır. Bu, hücre yenilenmesini hızlandırır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cinsel aktivite, metabolizmayı hızlandırır ve kalori yakımını artırır. Bu, sağlıklı bir vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur.

3- Genel yaşam kalitesi: Sık orgazm, kişinin yaşamdan daha fazla tatmin almasını sağlar. Bu, genel yaşam kalitesini artırır ve uzun ömürlülüğe katkıda bulunur. Sağlıklı cinsel yaşam, ilişkilerin kalitesini artırır ve duygusal sağlığı destekler. Bu, kişinin genel mutluluğunu ve uzun ömürlülüğünü artırır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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