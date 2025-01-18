Orgazm ve longevity seks

Bedensel orgazm bedensel bir rahatlamayken, tinsel orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun da eşlik ettiği “çok özel bir bilinç durumu”dur. Erkekte bedensel orgazm sık, tinsel orgazm ise nadir yaşanır. Erkeklerin bedensel orgazm olabilmeleri için mastürbasyon yapmaları veya cinsel ilişkiye girmeleri gerekir. İki durumun sonunda ulaşılan haz bedensel orgazm olarak tanımlanır.

Bunun dışında ergenlik döneminde erkeklerde sık olmakla beraber kadınlarda da nadir de olsa uyku sırasında bedensel orgazm görülebilir. Meninin dışarıya fışkırtılmasına “boşalma” veya “ejekülasyon” adı verilir. Bu meni atılması sırasında idrar yolundaki kaslar ortalama 7 kere kasılarak haz verir. Boşalma ve ejekülasyon ile meninin çıkarken erkeğin aldığı bedensel hazza da “bedensel orgazm” adı verilir. Yani bedensel orgazm, uzun süreli cinsel uyarılma sonucunda fizyolojik ve psikolojik olarak ulaşılan ve erkeğe zevk veren durumdur. Erkekte bedensel orgazm penis merkezliyken, kadında bedensel orgazmı cinsel organlarda başlayıp tüm bedene yayılır ve tekrar cinsel organlara döner. Kadında bedensel orgazm ise orgazmik platformun, pelvik ve genital kas gruplarının istemsiz ve klonik kontraksiyonlarını içeren zihinsel, bedensel, ruhsal ve duysal motor reflekstir, Kadınların vajina girişlerinde erkeklerin ise penislerinde net bir şekilde hissettikleri “refleks klonik kas kasılmaları”dır, nöromusküler gerimin patlayıcı tarzda boşalması ve seksüel yanıtın pik yapmasıdır, bir spinal refleks tarafından başlatılan aşk kaslarını ve pelvik taban kaslarının klonik kontraksiyonlarıdır, cinsel uyarılmanın tepe noktasıdır, kadınların seks yapmayı istemelerindeki esas motivasyon kaynağıdır, her kadının hakkıdır.

Tinsel orgazm yaşanması gereken bir gizemdir. Bu gizemi keşfedildiği ve ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu çok özel bir deneyim olan “tinsel orgazm”; “esrime”, şehvetli heyecan, kendinden geçme, aşkınlık ve coşkunluk hali olarak ifade edilir, manevi ve bedensel orgazmı da içine alan çok mistik ve çok özel bir kavramdır.

Esrimek; evren ile bir olma sanısı, kişinin duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini evrenle birleşmiş sayması durumu, herhangi bir nedenle coşmak, kendinden geçercesine bir coşku duymak, coşup kendinden geçmek, manen sarhoş olmak, kendinden geçmek, vecde gelmek demektir. Tinsel orgazm, çeşitli bedensel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucunda, ruhun ve bedenin harekete geçmesi ve bedensel mekanizmaların etkisiyle, bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak deneyimlenen, “geçici şuur bulanıklığı”, “zamandan kopma”, “başka bir âleme gidip gelme”, “kontrol kaybı duygusu”, “esrime” ve 20 saniye süren “aşk kaslarında istem dışı ritmik kasılmalar” ile birlikte “tüm bedende güçlü kasılmalar”ın yaşandığı “yoğun ve derin bir orgazm olma durumu” olarak tanımlanabilir. Orgazm sırasında yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, kişinin genel sağlığına ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunur. Sık orgazm, cinsel sağlığı ve tatmini artırarak longevity seks ile ilişkilendirilmiştir.