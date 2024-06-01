Önümüzdeki 50 Yıl İçerisinde Gerçekleşmesi Çok Muhtemel 15 Olay
Önümüzdeki 50 Yıl İçerisinde Gerçekleşmesi Çok Muhtemel 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçekleşmesini bekledikleri 15 olaya bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bir politikacının yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri büyük ihtimalle gerçek olarak algılanıcak ve büyük sorunlara yol açacak."
2. "Halley Kuyruklu Yıldızı tekrar dünyadan görünür hale gelecek."
3. "Büyük ihtimalle artık etrafta trilyonerler olacak."
4. "Yapılan araştırmalara bakınca Alzheimer'in çözülmesi en ihtimal sonuç gibi duruyor."
5. "İnsanlar hala günlerindeki müzikten şikayet ediyor ve geçmişin müziğini sevgiyle hatırlıyor olacak."
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6. "Orta Doğu da bir savaş daha çıkacak."
7. "Açıkcası Üçüncü Dünya Savaşı'nın gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek gibi görüyorum."
8. "Hepimizin evlerinde hastalıklarımızı tespit eden ve doktorlara gitmemizi gerektirmeyen makineler olacak."
9. "Emeklilik diye bir kavram kalmayacak ve olsa bile aldığınız paranın hiçbir değeri olmayacak."
10. "Su kaynakları üzerine çıkan savaşlar oldukça olası duruyor."
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11. "Büyük ihtimalle yeni bir pandemi çıkmış olacak ve bu sefer insanlar daha sabırsız davranacağı için sonuçları daha ağır olacak."
12. "Reklamlar hayatımızda daha fazla yer ediniyor olacak. Belki arabalarımız bile reklam gösteriyor olacak."
13. "Sahiplik kavramı kaybolurken artık her şey bir abonelik sistemine dönüşüyor olacak."
14. "Sıcaklıklar artmaya devam ederken iklim sonucu oluşacak göçmenlik sorunları çok daha fazla büyüyecek ve yavaş yavaş ülkeler daha da yaşanılmaz hale gelecek."
15. "Obezlik sorunları artmaya devam ederken dünyadaki sağlıklı insan sayısı daha da azalacak."
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