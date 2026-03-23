OnlyFans’ın Kurucusu ve CEO'su Leonid Radvinsky, 43 Yaşında Hayatını Kaybetti

Londra merkezli şirket, Bloomberg'in aktardığı bir açıklamada, “Leo Radvinsky'nin vefatını duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. Leo, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından huzur içinde vefat etti” dedi. “Ailesi bu zor dönemde mahremiyet talep etmiştir.”

İş dünyasında rekülsif (gözlerden uzak) kimliğiyle tanınan Radvinsky, OnlyFans’in çatı kuruluşu olan Fenix International’ı 2018 yılında kurucu ortaklar Guy ve Tim Stokely’den devralmıştı. Florida’da yaşayan iş insanının liderliğinde platform, küresel çapta devasa bir ekonomik büyüme kaydetti. Radvinsky’nin geçtiğimiz yıl elde ettiği kişisel geliri, platformdaki ortalama bir içerik üreticisinin yıllık kazancını sadece 100 saniye içinde aşarak dijital ekonomi tarihinde dikkat çekici bir finansal veriye imza atmıştı.

Vefatı sırasında şirketin tek sahibi konumunda bulunan Radvinsky, OnlyFans’i basit bir abonelik modelinden milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştüren stratejik hamlelerin arkasındaki isim olarak biliniyordu. Henüz 43 yaşında hayata veda eden iş insanının ardından, şirketin yönetimsel geleceği ve stratejik planlamaları merak konusu olurken, teknoloji dünyası tanınan bir figürünü kaybetmiş oldu.