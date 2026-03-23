ABD Başkanı Trump’tan İran ile Barış Açıklaması: "Saldırıları 5 Gün Durdurdum"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 14:24

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran ile son 2 günde yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran’ın kritik enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları 5 gün boyunca durduracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan “geri vites” denebilecek bir açıklama geldi.

Kendine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Donald Trump, İran ile son iki günde yapıcı görüşmelerin olduğunu ve görüşmelerin sağlığı için kritik enerji altyapısına saldırıların 5 gün boyunca ertelendiğini açıkladı.

Donald Trump’ın açıklaması şu şekilde:

'Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın son iki gündür, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tamamen ve bütünsel bir çözüme kavuşturulması konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak; Savaş Bakanlığı'na, İran'ın güç santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı, devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla, beş günlük bir süre için erteleme talimatı verdim. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!”

İran, ABD’nin enerji tesislerini vurması hâlinde Körfez ülkelerinde enerji sistemlerini vuracağını açıklamıştı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
