ABD Başkanı Trump’tan İran ile Barış Açıklaması: "Saldırıları 5 Gün Durdurdum"

Kendine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Donald Trump, İran ile son iki günde yapıcı görüşmelerin olduğunu ve görüşmelerin sağlığı için kritik enerji altyapısına saldırıların 5 gün boyunca ertelendiğini açıkladı.

Donald Trump’ın açıklaması şu şekilde:

'Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın son iki gündür, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tamamen ve bütünsel bir çözüme kavuşturulması konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak; Savaş Bakanlığı'na, İran'ın güç santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı, devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla, beş günlük bir süre için erteleme talimatı verdim. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!”