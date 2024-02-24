Onlara Çok Şey Borçluyuz! Yeri Geldiğinde Öğrencilerine Anne Baba Olan Öğretmenlerin İlham Veren Hikayeleri
Onlara Çok Şey Borçluyuz! Yeri Geldiğinde Öğrencilerine Anne Baba Olan Öğretmenlerin İlham Veren Hikayeleri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/consheabrown...
Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz: Sosyal medyada öğretmenlerin paylaştığı bu hikayeler de bir kez daha onlarsız bir dünya hayal edilemeyeceğini gösteriyor...
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1. "Bir lisede İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Erkek bir öğretmen olmanın sağladığı avantajlardan biri, erkek öğrencilerim benden sadece İngilizce öğrenmiyor..."
2. "30 yıla yakındır özel okullarda öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda yarı zamanlı olarak devlet okullarında ergoterapistlik yapıyorum..."
3. "Avustralya'da kadro boşluğundan yakınan manşetler görüyorum ancak maaş yetersiz, müfredat kötü..."
4. "Kendimi bildim bileli öğretmen olmak istiyorum. 5 yıl öğretmenlik yaptım ve altıncı yılıma henüz yeni girmişken öğretmenliğe ara verdim..."
5. "İngiltere'de öğretmenlik yapıyorum ve bu geçtiğimiz birkaç yıl boyunca birçok çocuğun ebeveyni gibi hissettiğim oldu..."
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6. "İlkokul seviyesinde birçok sınıfa öğretmenlik yaptım. Anaokulunda bacağı alçıda olan bir kızla dalga geçen küçük bir erkek öğrencim vardı..."
7. "Ortaokulda öğretmenlik yapıyorum ve geçtiğimiz hafta çocuklara 'Lütfen, teşekkürler, günaydın' demeyi ve kapı çalmayı öğrettik..."
8. "Sadece öğretmen değiliz. Psikolojilerinin iyi olduğundan emin oluyoruz, karınlarının tok olduğundan emin oluyoruz..."
9. "Aileleri hiçbir şey öğretmediği için kendi kendini yetiştiren çocuklar var ve bu yaşta bu kadar yük onlar için fazla..."
10. "Maalesef ki ihmalkar aileler düşündüğünüzden daha yaygın. Beslenme çantası olmadan okula gelen sayısız öğrenci var..."
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Türkiye'nin kanayan yarası eğitim sisteminde kendini eğitime adamış bütün öğretmenler hepinize minnettarız 🙏❤️