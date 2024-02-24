Onlara Çok Şey Borçluyuz! Yeri Geldiğinde Öğrencilerine Anne Baba Olan Öğretmenlerin İlham Veren Hikayeleri

Çünkü anne babalar üzerine düşeni yapmıyor. En kötü kısmı ise bu anne babaların öğrencilerinin potansiyeli olan öğrenciler için de öğrenme ortamını mahvetmesi. Anne babalar sizden sadece öğretmnelik yapmanızı değil, onların işini de yapmanızı istiyor. Mesleğe geri dönmeye hazırlanıyorum ve bu süreçte en azından öğrenciler için elimden geleni yapmam gerektiğine karar verdim.