Onlar Bizim Gururumuz: Türk Şarkıcılar Tarafından Yapılmış Yabancı Dillerdeki 18 Underrated Şarkı
Onlar Bizim Gururumuz: Türk Şarkıcılar Tarafından Yapılmış Yabancı Dillerdeki 18 Underrated Şarkı
Türk şarkıcılar tarafından yapılmış yabancı dillerdeki şarkıları bir listede toplayıp gururlanmak istedik... İşte o şarkılar!
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1. Tarkan - Bounce
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2. Sertab Erener - Here I Am
3. Aleyna Tilki - Take It Or Leave It
4. Hadise - Bad Boy
5. Aynur Aydın - Life Goes On
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6. Ozan Doğulu ft. Baby Brown & Ece Seçkin - Wet
7. Athena - For Real
8. Mustafa Sandal - Moonlight
9. Atiye - Bring Me Back
10. Gülçin Ergül - My One And Only Love
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11. Bedük - Automatik
12. Ege Çubukçu & Kenan Doğulu - What's Love
13. Mor ve Ötesi - Loveliest Mistake
14. Barış Manço - Little Darling
15. Deniz Arcak - All The King's Horses
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16. Yonca Evcimik - I'm Hot For You
17. Sezen Aksu - It's Over Now
18. Nez - Turkish Delight
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