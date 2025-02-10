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Onlar Bizim Gururumuz: Türk Şarkıcılar Tarafından Yapılmış Yabancı Dillerdeki 18 Underrated Şarkı

etiket Onlar Bizim Gururumuz: Türk Şarkıcılar Tarafından Yapılmış Yabancı Dillerdeki 18 Underrated Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 00:13

Türk şarkıcılar tarafından yapılmış yabancı dillerdeki şarkıları bir listede toplayıp gururlanmak istedik... İşte o şarkılar!

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1. Tarkan - Bounce

2. Sertab Erener - Here I Am

3. Aleyna Tilki - Take It Or Leave It

4. Hadise - Bad Boy

5. Aynur Aydın - Life Goes On

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6. Ozan Doğulu ft. Baby Brown & Ece Seçkin - Wet

7. Athena - For Real

8. Mustafa Sandal - Moonlight

9. Atiye - Bring Me Back

10. Gülçin Ergül - My One And Only Love

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11. Bedük - Automatik

12. Ege Çubukçu & Kenan Doğulu - What's Love

13. Mor ve Ötesi - Loveliest Mistake

14. Barış Manço - Little Darling

15. Deniz Arcak - All The King's Horses

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16. Yonca Evcimik - I'm Hot For You

17. Sezen Aksu - It's Over Now

18. Nez - Turkish Delight

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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