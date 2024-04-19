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Öngörülü Ev Sahibi: 2021 Yılında Kira Zam Oranını Kuzu Etine Endeksleyen Ev Sahibi Yeniden Gündem Oldu

Öngörülü Ev Sahibi: 2021 Yılında Kira Zam Oranını Kuzu Etine Endeksleyen Ev Sahibi Yeniden Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 12:19

Et fiyatlarında artış sürerken, 2021 yılında başlayan enflasyondaki hızlanma öngörülü ev sahiplerine kiradan kazandırmış görünüyor.

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2021 yılı sonlarında henüz ekonomideki bozulmalar çok tazeyken, bir ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesi yeniden gündeme geldi.

2021 yılı sonlarında henüz ekonomideki bozulmalar çok tazeyken, bir ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesi yeniden gündeme geldi.
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Ev sahibi TÜFE 12 aylık ortalamalar olan kira artış oranını kuzu etine endekslemişti. Ev sahibi 2022 yılı ortasında gelecek olan yüzde 25 artış sınırından habersizdi. Ancak zamlar konusundaki öngörüsü çok başarılı görünüyordu.

Kiracı halen aynı mülkte bulunuyorsa kira artış oranına bir bakalım. 2021 Kasım'da kuzu pirzola bahsi geçen markette 92,95 TL'ye satılıyor.

Kiracı halen aynı mülkte bulunuyorsa kira artış oranına bir bakalım. 2021 Kasım'da kuzu pirzola bahsi geçen markette 92,95 TL'ye satılıyor.

Günümüzde kuzu pirzola stokta görünmediğinden kemikli kuzu but kilo fiyatı, yaklaşık 3,5 yılda yüzde 670,25 oranında artmış görünüyor.

Günümüzde kuzu pirzola stokta görünmediğinden kemikli kuzu but kilo fiyatı, yaklaşık 3,5 yılda yüzde 670,25 oranında artmış görünüyor.

Sosyal medyada yeniden gündem olan bu kira kontratına yorumlar da ilgi çekti.

Sosyal medyada yeniden gündem olan bu kira kontratına yorumlar da ilgi çekti.
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Birçok ev sahibi ve kiracının zamlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı son yıllarda,

Birçok ev sahibi ve kiracının zamlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı son yıllarda,
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Endekslenen kuzu eti mantıklı görünürken,

Endekslenen kuzu eti mantıklı görünürken,
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Kira artış oranlarına getirilen sınırlama da burada frenleyici etki yaptı mı bilinmez.

Kira artış oranlarına getirilen sınırlama da burada frenleyici etki yaptı mı bilinmez.
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Yasal olarak da sorgulanan kira artış oranı,

Yasal olarak da sorgulanan kira artış oranı,
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Bir çok kullanıcının da ilgisini çekti.

Bir çok kullanıcının da ilgisini çekti.
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İşte o yorumlar.

İşte o yorumlar.
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Sizin ev sahibiniz kira kontratına böyle bir madde koysaydı nasıl tepki verirdiniz?

Sizin ev sahibiniz kira kontratına böyle bir madde koysaydı nasıl tepki verirdiniz?
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