Öngörülü Ev Sahibi: 2021 Yılında Kira Zam Oranını Kuzu Etine Endeksleyen Ev Sahibi Yeniden Gündem Oldu
Öngörülü Ev Sahibi: 2021 Yılında Kira Zam Oranını Kuzu Etine Endeksleyen Ev Sahibi Yeniden Gündem Oldu
Et fiyatlarında artış sürerken, 2021 yılında başlayan enflasyondaki hızlanma öngörülü ev sahiplerine kiradan kazandırmış görünüyor.
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2021 yılı sonlarında henüz ekonomideki bozulmalar çok tazeyken, bir ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesi yeniden gündeme geldi.
Kiracı halen aynı mülkte bulunuyorsa kira artış oranına bir bakalım. 2021 Kasım'da kuzu pirzola bahsi geçen markette 92,95 TL'ye satılıyor.
Günümüzde kuzu pirzola stokta görünmediğinden kemikli kuzu but kilo fiyatı, yaklaşık 3,5 yılda yüzde 670,25 oranında artmış görünüyor.
Sosyal medyada yeniden gündem olan bu kira kontratına yorumlar da ilgi çekti.
Birçok ev sahibi ve kiracının zamlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı son yıllarda,
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Endekslenen kuzu eti mantıklı görünürken,
Kira artış oranlarına getirilen sınırlama da burada frenleyici etki yaptı mı bilinmez.
Yasal olarak da sorgulanan kira artış oranı,
Bir çok kullanıcının da ilgisini çekti.
İşte o yorumlar.
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Sizin ev sahibiniz kira kontratına böyle bir madde koysaydı nasıl tepki verirdiniz?
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