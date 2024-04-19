Öngörülü Ev Sahibi: 2021 Yılında Kira Zam Oranını Kuzu Etine Endeksleyen Ev Sahibi Yeniden Gündem Oldu

Ev sahibi TÜFE 12 aylık ortalamalar olan kira artış oranını kuzu etine endekslemişti. Ev sahibi 2022 yılı ortasında gelecek olan yüzde 25 artış sınırından habersizdi. Ancak zamlar konusundaki öngörüsü çok başarılı görünüyordu.