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Türkiye, Venezuela'yı Geçti: Enflasyonda Yükselişle Sefalet Endeksinde de Sıralamada Yükseldi

Türkiye, Venezuela'yı Geçti: Enflasyonda Yükselişle Sefalet Endeksinde de Sıralamada Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 12:26

Türkiye'de yükselen enflasyonla işsizlik oranlarının da açıklanmasıyla sefalet endeksi de belli oldu. Venezuela'da enflasyonun düşmesiyle Türkiye sıralamada yükseldi.

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Türkiye, sefalet endeksinde Venezuela'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Türkiye, sefalet endeksinde Venezuela'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 68,50 olarak açıklandı.

Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 68,50 olarak açıklandı.

Venezuela'daki düşüşle Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 4. ülke oldu.

Detayları burada.

İşsizlik oranlarının da açıklanmasıyla sefalet endeksi hesaplandı.

İşsizlik oranlarının da açıklanmasıyla sefalet endeksi hesaplandı.

Türkiye'nin işsizlik oranının detayları da burada.

Sefalet endeksi kabaca, enflasyon ve işsizlik oranları üzerinden hesaplanan bir gösterge olurken, dünyada en yüksek orana sahip ülke 290 ile Arjantin oldu.

Sefalet endeksi kabaca, enflasyon ve işsizlik oranları üzerinden hesaplanan bir gösterge olurken, dünyada en yüksek orana sahip ülke 290 ile Arjantin oldu.

150 puan ile Suriye, Arjantin'i takip ederken, 130 ile Lübnan, 84 ile Sudan onları izledi.

Türkiye, enflasyonda Venezuela'yı geçince sefalet endeksinde de işsizlik oranındaki düşüşe karşı yükseldi ve 77 puan ile 5. oldu.

Türkiye, enflasyonda Venezuela'yı geçince sefalet endeksinde de işsizlik oranındaki düşüşe karşı yükseldi ve 77 puan ile 5. oldu.

75 puan ile Venezuela, 64 puan ile Zimbabwe, 61 puan ile İsrail'le savaş durumunda olan Filistin geliyor.

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Dünyada, sefalet endeksinde 9. sırada 58 puanla Angola, 10. sırada da 51 puan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti geliyor.

Dünyada, sefalet endeksinde 9. sırada 58 puanla Angola, 10. sırada da 51 puan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti geliyor.
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