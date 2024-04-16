Türkiye, Venezuela'yı Geçti: Enflasyonda Yükselişle Sefalet Endeksinde de Sıralamada Yükseldi
Türkiye, Venezuela'yı Geçti: Enflasyonda Yükselişle Sefalet Endeksinde de Sıralamada Yükseldi
Türkiye'de yükselen enflasyonla işsizlik oranlarının da açıklanmasıyla sefalet endeksi de belli oldu. Venezuela'da enflasyonun düşmesiyle Türkiye sıralamada yükseldi.
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Türkiye, sefalet endeksinde Venezuela'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.
Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 68,50 olarak açıklandı.
İşsizlik oranlarının da açıklanmasıyla sefalet endeksi hesaplandı.
Sefalet endeksi kabaca, enflasyon ve işsizlik oranları üzerinden hesaplanan bir gösterge olurken, dünyada en yüksek orana sahip ülke 290 ile Arjantin oldu.
Türkiye, enflasyonda Venezuela'yı geçince sefalet endeksinde de işsizlik oranındaki düşüşe karşı yükseldi ve 77 puan ile 5. oldu.
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Dünyada, sefalet endeksinde 9. sırada 58 puanla Angola, 10. sırada da 51 puan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti geliyor.
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