TÜİK Açıkladı: İşsizlikte Düşüş Sürdü
TÜİK Açıkladı: İşsizlikte Düşüş Sürdü
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Şubat ayında 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.
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