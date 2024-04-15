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TÜİK Açıkladı: İşsizlikte Düşüş Sürdü

TÜİK Açıkladı: İşsizlikte Düşüş Sürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 10:28

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Şubat ayında 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,0 olarak gerçekleşirken, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı gerileyerek %15,6 oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.
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