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Onedio Stil Anketi: Serenay Sarıkaya'nın Tarzını Yorumluyoruz!

Onedio Stil Anketi: Serenay Sarıkaya'nın Tarzını Yorumluyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
04.10.2024 - 15:01

Onedio stil anketi ile ünlülerin tarzlarını puanlıyoruz! Bu hafta radarımızda Serenay Sarıkaya var!

Buyurun ankete!

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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p.o.l.y

Eğri oturup doğru konuşmak lazım, serenay'ı sevmiyorum hiç bir şekilde lakin çirkin bir kıyafeti bile güzel taşıyor.. Yakıştırıyor kendine bu konu tartışmaya... Devamını Gör