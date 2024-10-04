Onedio Stil Anketi: Serenay Sarıkaya'nın Tarzını Yorumluyoruz!
Onedio Stil Anketi: Serenay Sarıkaya'nın Tarzını Yorumluyoruz!
Onedio stil anketi ile ünlülerin tarzlarını puanlıyoruz! Bu hafta radarımızda Serenay Sarıkaya var!
Buyurun ankete!
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Eğri oturup doğru konuşmak lazım, serenay'ı sevmiyorum hiç bir şekilde lakin çirkin bir kıyafeti bile güzel taşıyor.. Yakıştırıyor kendine bu konu tartışmaya... Devamını Gör