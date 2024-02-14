Ona Olan Aşkını En İyi Şekilde İfade Etmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?
Ona Olan Aşkını En İyi Şekilde İfade Etmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?
Sevgililer Günü'nde ona bir şarkı hediye etmek istiyorsun ve bu şarkının aşkını en iyi biçimde ifade etmesini istiyorsun değil mi?
Bu test aşkını en iyi biçimde ifade edecek o şarkıyı bulmana yardım edecek!
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1. Öncelikle hangi evrede olduğunuzu öğrenelim!
2. Peki ya ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?
3. Ona daha önce sevdiğini söyledin mi?
4. Onu görmediğin her saniye onu düşünüyor ve özlüyor musun?
5. Ne sıklıkla telefon konuşması yapıyorsunuz?
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6. Peki ya buluşmalarda planları genellikle kim yapıyor?
7. Birbirinize nasıl sesleniyorsunuz?
8. Son soru! İkinize ait bir müzik var mı?
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