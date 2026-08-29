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Ömrü Uzattık, Hayatı Ne Yaptık?

etiket Ömrü Uzattık, Hayatı Ne Yaptık?

Zuhal Mansfield
Zuhal Mansfield - yazio
29.08.2026 - 17:00
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İnsanlık ölümsüzlüğe hiç bu kadar çok para harcamamıştı. Fakat yüz yıllık hayatın asıl sorusu, kaç yıl yaşayacağımız değil; o yılları hangi bedenle, hangi gelirle ve kiminle geçireceğimizdir.

Telefon ekranına bakın.

Bir yanda biyolojik yaşınızı birkaç damla kanla hesapladığını söyleyen testler var. Öte yanda hücrelerinizi gençleştireceğini vadeden takviyeler, kök hücre paketleri, soğuk odalar, plazma değişimleri, genetik raporlar ve kişiye özel “uzun yaşam protokolleri” sıralanıyor.

Eskiden insan, yaşlanmaktan korkardı. Şimdi yalnız yaşlanmaktan değil, “yanlış yaşlanmaktan” da korkuyor.

Pazarlama tam bu korkunun üzerine yeni bir endüstri kuruyor.

Adına “longevity” deniliyor. Türkçeye uzun yaşam olarak çevriliyor ama artık yalnız bir bilim alanını değil; klinikleri, turizmi, biyoteknoloji şirketlerini, veri platformlarını, takviye ürünlerini, güzellik sektörünü ve milyarderlerin finanse ettiği araştırma laboratuvarlarını kapsayan büyük bir ekonomiyi anlatıyor.

İtirazım bilime değil.

İnsan ömrünü uzatmaya çalışan her ciddi araştırma, uygarlığın en eski ve en değerli uğraşlarından biridir. Benim itirazım, bilim henüz soruyu tartışırken pazarlamanın cevabı satmaya başlamasına…

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Gılgamış’ın kaybettiği bitki

Gılgamış’ın kaybettiği bitki

Bu arayış yeni değil.

Uruk Kralı Gılgamış, arkadaşı Enkidu’nun ölümünden sonra dünyanın sonuna kadar yürüdü. Aradığı şey iktidar, servet veya yeni bir ülke değildi. Ölümü yenmenin yolunu arıyordu.

Sonunda yaşlılığı geri çevireceğine inanılan bitkiyi buldu. Fakat dinlenmek için suya girdiğinde bir yılan bitkiyi alıp götürdü. Yılan derisini yeniledi; Gılgamış ise ölümlü kaldı.

Binlerce yıl sonra hikâyenin dekoru değişti. Bitkinin yerini molekül, laboratuvar, algoritma ve biyolojik saat aldı. Yılan ise bazen zaman, bazen eşitsizlik, bazen de pazarlama oldu.

İnsanın sorusu değişmedi:

“Biraz daha yaşayabilir miyim?”

Fakat bugün bu sorunun yanına daha zor bir soru koymamız gerekiyor:

“Biraz daha yaşarsam, nasıl yaşayacağım?”

İnsan ömrünü laboratuvar mı uzattı?

Geçen iki yüzyılın büyük sağlık başarısına baktığımızda, çoğu insanın düşündüğünden farklı bir tablo görüyoruz.

Ortalama ömrü uzatan esas gelişmeler, yaşlanmayı durdurmadı; erken ölümleri azalttı. Temiz su, kanalizasyon, aşılar, güvenli gıda, doğum bakımı, antibiyotikler ve iş güvenliği milyonlarca insanı çocuklukta, gençlikte veya çalışma çağında ölmekten kurtardı.

Başka bir ifadeyle insanlığın ömrünü ilk uzatan yer, pahalı bir biyoteknoloji laboratuvarı değil; çoğu zaman şehrin altından geçen kanalizasyon borusuydu.

Bu ayrım önemlidir. Çünkü bugünün uzun yaşam tartışması, büyük toplumsal başarıyı bireysel tüketim paketine dönüştürme eğiliminde.

Oysa pastörize süt, temiz su, aşı ve güvenilir gıda zinciri milyonlarca insana aynı anda ulaşır. Beş yıldızlı bir longevity kliniği ise yalnız ücretini ödeyebilene hizmet verir.

İnsanlık, ömrü kamusal yatırımlarla uzattı. Şimdi uzayan ömrün meyvelerini özel paketler halinde satıyor.

Yaşam süresi yetmiyor

Yaşam süresi yetmiyor

Uzun yaşam tartışmasında iki İngilizce kavram sık kullanılıyor.

“Lifespan”, doğum ile ölüm arasındaki toplam süreyi; “healthspan” ise görece sağlıklı geçirilen yılları ifade ediyor. Ancak ikisi de insan hayatının tamamını açıklamaya yetmiyor.

Bir insan hastanede yatmıyor olabilir ama evinden çıkamayabilir. Tahlilleri normal görünebilir ama konuşacak kimsesi bulunmayabilir. Biyolojik göstergeleri iyi olabilir fakat emekli maaşı kirasına yetmeyebilir.

Bu nedenle hayat deneyimimde daha geniş bir kavrama ihtiyaç duydum: Yaşanabilir Ömür.

Yaşanabilir Ömür; insanın değer verdiği şeyleri yapabildiği, kararlarını verebildiği, ilişkilerini sürdürebildiği, ekonomik olarak ayakta kalabildiği ve sabah uyandığında yaşamak için bir sebep bulabildiği zamandır.

Mesele yalnız hayata yıl eklemek değildir.

Eklenen yıllara hayat ekleyebilmektir.

Altı ayrı hesapla yaşlanıyoruz

Yaşlanmayı yalnız hücrelerde aradığımızda insanı eksik okuyoruz.

İnsanın ömrü en az altı ayrı sermayenin üzerinde yükseliyor: biyolojik sermaye, fonksiyonel sermaye, bilişsel sermaye, sosyal sermaye, ekonomik sermaye ve anlam sermayesi.

Biyolojik sermaye; organların, damarların, bağışıklık sisteminin ve metabolizmanın durumudur. Fonksiyonel sermaye, merdiven çıkabilmekten düşerken dengesini toparlayabilmeye kadar bedenin gündelik kapasitesini anlatır. Bilişsel sermaye hafıza, öğrenme, muhakeme ve zihinsel esnekliktir.

Sosyal sermaye, ihtiyaç duyduğunuzda kimi arayabileceğinizdir. Ekonomik sermaye, uzayan hayatın barınma, bakım, beslenme ve sağlık maliyetini taşıyabilmektir. Anlam sermayesi ise bütün bunların neden korunmaya değer olduğunu belirler.

Bir insanın laboratuvar sonuçları mükemmel olabilir. Fakat yalnızsa, işsizse, hareket kabiliyetini kaybetmişse ve hayatında bir yön göremiyorsa onu gerçekten “iyi yaşlanmış” sayabilir miyiz?

Uzun yaşam endüstrisinin en büyük kör noktası burada ortaya çıkıyor. Ölçebildiği değişkeni, hayatın tamamı sanıyor.

Posta kodu bazen DNA’dan güçlüdür

Posta kodu bazen DNA’dan güçlüdür

Genetik önemlidir. Fakat genler boşlukta yaşamaz.

İnsan, soluduğu havayla, çalıştığı işle, yaşadığı evle, ulaşabildiği gıdayla, mahallesindeki güvenlikle ve sağlık hizmetine ulaşma hızıyla birlikte yaşlanır.

2025’te UK Biobank verileriyle yapılan geniş bir çalışma, ölçülen çevresel ve toplumsal maruziyetlerin erken ölüm tahmininde genetik riskten daha fazla açıklayıcı bilgi taşıyabildiğini gösterdi. Ancak Ocak 2026’da Science dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, kaza ve enfeksiyon gibi dışsal ölüm nedenleri ayıklandığında “içsel yaşam süresi” kalıtılabilirliğinin yüzde 50’nin üzerine çıkabileceğini ileri sürdü.

İki araştırma birbirini ortadan kaldırmıyor.

Biri hayatın içinde başımıza gelenleri, diğeri biyolojik potansiyeli anlamaya çalışıyor. Genler silahı doldurabilir; fakat tetiğe bazen hava kirliliği, düşük gelir, ağır çalışma, kötü beslenme veya sağlık hizmetine geç erişim basar.

Bu nedenle posta kodu kader değildir ama güçlü bir toplumsal röntgendir. Gelir, eğitim, yeşil alan, trafik, güvenlik, bakım hizmeti ve gıda seçenekleri aynı adreste üst üste gelir.

Servetin biyolojiye girdiği kapı her zaman altın kaplama bir klinik değildir. Bazen daha kısa bekleme süresi, ücretli izin, erken teşhis ve yanlış karar verdiğinde ikinci bir şans bulabilmektir.

Kadınlar uzun yaşıyor; peki nasıl?

Türkiye’nin 2023–2025 hayat tabloları, ömür uzunluğu ile hayat kalitesi arasındaki farkı çarpıcı biçimde gösteriyor.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 81,1; erkeklerde 75,9 yıl. Kadınlar ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşıyor.

Fakat sağlıklı yaşam beklentisinde tablo tersine dönüyor. Kadınlarda 56,9, erkeklerde 59,1 yıl hesaplanıyor. Kadınlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı geçirmeleri beklenen süre 2,2 yıl daha kısa.

Bu çelişkiyi yalnız hormonlarla açıklamak mümkün değil. Bakım emeği, gelir farkı, dul kalma ihtimali, klinik araştırmalardaki erkek merkezli geçmiş, geç tanı, kas ve kemik kaybı ile ekonomik güvencesizlik aynı hayatın içinde birleşiyor.

Bir ülkenin başarısını yalnız ölüm yaşına bakarak ölçtüğümüzde, hastalıkla, bağımlılıkla ve bakım yüküyle geçen yılları görünmez kılıyoruz.

Uzun yaşamak, iyi yaşlanmakla aynı şey değildir.

Longevity Hype Gap

Bilim ile pazarlama arasındaki mesafeyi ölçmek için kitapta “Longevity Hype Gap” kavramını kullandım.

Bunu “uzun yaşam vaat açığı” diye açıklayabiliriz: Bir müdahale hakkında gerçekte ölçülen sonuç ile tüketiciye sunulan vaat arasındaki mesafe.

Bir molekülün farelerde belirli bir yaşlanma mekanizmasını etkilemesi başka şeydir; sağlıklı bir insanın ömrünü uzattığının gösterilmesi başka. Bir biyolojik yaş saatinin birkaç yıl gerilemesi, kişinin daha uzun yaşayacağı anlamına gelmez. Bir hücrenin laboratuvarda gençleşmesi, insan bedeninin güvenli biçimde gençleştirildiğini kanıtlamaz.

Rapamisin, senolitikler, epigenetik yeniden programlama ve organ yenileme araştırmaları bilimsel olarak heyecan verici alanlar. Fakat heyecan, kanıt değildir.

Pazarlama çoğu zaman beş basamağı tek sıçrayışta çıkıyor: Hücrede etki görüldü, hayvanda sonuç alındı, küçük insan grubunda bir biyobelirteç değişti, öyleyse yaşlanma yavaşladı ve insan ömrü uzadı…

Oysa her basamak ayrı araştırma, ayrı güvenlik sınaması ve uzun süreli insan verisi gerektirir.

Umut küçümsenmemeli. Fakat kesinlik de satılmamalı.

Zenginler ne satın alıyor?

Zenginler ne satın alıyor?

Bugün hiçbir milyarder ölümsüzlüğü satın alamıyor.

Ancak zengin insan zaman satın alabiliyor. Daha erken tarama, daha fazla uzman görüşü, deneysel tedavilere coğrafi yakınlık, dinlenme imkânı, kaliteli beslenme, kişisel antrenman ve hata yaptığında yeniden deneme hakkı elde ediyor.

Dolayısıyla servet ölümün kapısını kapatmıyor; kapıya giden koridordaki bazı engelleri kaldırıyor.

Asıl tartışma, gelecekte gerçekten etkili bir gençleştirme tedavisi bulunduğunda başlayacak. Tedavi önce kimlere ulaşacak? Kamusal sağlık sistemine ne zaman girecek? Uzayan ömrün sigorta, emeklilik ve bakım maliyetini kim üstlenecek?

Teknolojinin ilk kuşağı çoğu zaman pahalıdır. Eğer gençleştirici tedaviler de aynı yolu izlerse, gelir eşitsizliği yalnız insanların nasıl yaşadığını değil, ne kadar süre yaşadığını daha sert biçimde belirleyebilir.

O zaman sınıf farkını otomobil, ev veya tatil üzerinden değil; fazladan sağlıklı yıllar üzerinden konuşmaya başlayacağız.

Bismarck’ın duvarı

1889’da Otto von Bismarck’ın Almanya’sı yaşlılık sigortasını kurduğunda aylığa erişim yaşı 70’ti.

Bu sayı biyolojinin keşfi değildi. Dönemin fabrikası, ailesi, siyaseti ve ortalama ömrü içinde yapılmış toplumsal bir sözleşmeydi.

Bugün insanlar daha uzun yaşarken aynı sözleşmeyi yalnız emeklilik yaşını yükselterek yenileyemeyiz. İşveren 55 yaşındaki insanı işe almıyorsa, kanundaki 67 yaşın fazla anlamı kalmaz. Ağır işte çalışan beden 60 yaşında tükenmişse herkese aynı eşiği koymak eşit görünür ama adil değildir.

OECD’nin 2025 verilerine göre 55–65 yaş grubundaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 26’sı son on iki ayda işle ilgili bir öğrenme faaliyetine katılmıştı. Erken kariyer dönemindeki yetişkinlerde oran yüzde 51’di.

Toplum insana “daha uzun çalış” diyor; fakat aynı insana öğrenmek için daha az fırsat veriyor.

Yüz yıllık hayat; eğitim, kesintisiz iş ve emeklilikten oluşan üç aşamalı çizgiye sığmaz. İnsan 25 yaşında eğitimini bitirip kalan kırk yıl aynı bilgiyle yaşayamaz. Hayat boyunca birkaç kez öğrenci, çalışan, bakım veren, girişimci, mentor ve yeniden acemi olması gerekecek.

55 yaşında stajyer olmayı aşağılanma değil, yeni bir hayat evresi sayacak kültüre ihtiyacımız var.

2050’de asıl mesele

2050’de dünyada her altı kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olması bekleniyor.

Bu tablo genellikle emeklilik açığı, sağlık harcaması ve bakım maliyeti üzerinden okunuyor. Bunlar gerçek sorunlar fakat eksik bir muhasebenin parçaları.

Yaşlı insan yalnız maliyet değildir. Bilgi, tüketim, vergi, bakım, gönüllülük, hafıza ve ilişki üretir. Torununa bakar, mahalle kültürünü taşır, meslek bilgisini aktarır ve kimi zaman ikinci bir iş kurar.

Asıl sorun nüfusun yaşlanması değil; kurumların hâlâ kısa ömürlü toplumlara göre tasarlanmış olmasıdır.

Şehirleri yavaş yürüyene, işyerlerini yeniden öğrenene, teknolojiyi görme ve işitme kaybı yaşayabilene, evleri bakım ihtimaline, emeklilik sistemlerini çok aşamalı hayata göre yeniden kurmak zorundayız.

Uzun yaşam, yalnız Sağlık Bakanlığının konusu değildir. Çalışma, eğitim, şehircilik, maliye, tarım, teknoloji ve aile politikalarının ortak meselesidir.

Çünkü uzun hayat, sağlık sektöründe başlayan ama toplumun tamamında sonuçlanan bir devrimdir.

Sizi 100 yaşında kim arayacak?

Sizi 100 yaşında kim arayacak?

Uzun yaşam kitaplarının çoğu size ne yiyeceğinizi, nasıl uyuyacağınızı, hangi egzersizi yapacağınızı ve hangi testi yaptıracağınızı anlatıyor.

Bunların önemli olanları var.

Fakat yüz yaşındaki hayatı belirleyecek en zor sorulardan biri laboratuvar formunda bulunmuyor:

Sizi 100 yaşında kim arayacak?

Julianne Holt-Lunstad ve arkadaşlarının 148 araştırmadaki 308 binden fazla kişiyi birleştiren meta-analizi, güçlü sosyal ilişkilere sahip insanların izlem süresinde hayatta kalma olasılığının daha zayıf sosyal bağlara sahip olanlardan yaklaşık yüzde 50 yüksek olduğunu gösterdi.

Bu rakamı reçeteye çevirmemek gerekir. Arkadaşlık bir ilaç değildir; insan ilişkisi de dozlanamaz. Fakat bulgu, yalnızlığın duygusal bir ayrıntı değil, sağlıkla bağlantılı toplumsal bir mesele olduğunu gösteriyor.

Belki de geleceğin en pahalı uzun yaşam ürünü bir hap olmayacak.

Güvenebileceğimiz bir insan, yürüyebileceğimiz bir sokak, yeniden öğrenebileceğimiz bir okul ve ihtiyaç duyduğumuzda kapısını çalabileceğimiz bir kurum olacak.

Uruk’a dönüş

Gılgamış ölümsüzlük bitkisini kaybettikten sonra Uruk’a döndü.

Destanın sonunda dikkatini kendi bedeninden şehrin surlarına çevirdi. Ölümsüz olamadı ama kendisinden sonra yaşayacak bir yapı bıraktı.

Belki uzun yaşam tartışmasının varacağı yer de burasıdır.

İnsan ömrünü 120 veya 130 yıla çıkarabilecek miyiz, henüz bilmiyoruz. Fakat bugün bildiğimiz bir şey var: Temiz su, güvenli gıda, aşı, hareket, güçlü ilişkiler, ekonomik güvenlik, öğrenme imkânı ve yaşama sebebi milyonlarca insanın hayatını daha yaşanabilir kılıyor.

Bunların hiçbiri ölümsüzlük vaat etmiyor.

Fakat insanı yalnızca daha uzun süre hayatta tutmak yerine, hayata daha uzun süre bağlıyor.

Belki insanlığın asıl başarısı tek bir milyarderi 150 yaşına taşımak olmayacak. Asıl başarı, sıradan bir insanın 80’inde bağımsız kalabildiği, 90’ında kendisini toplumun fazlalığı saymadığı ve 100 yaşında hâlâ aranacak birinin bulunduğu düzeni kurmak olacak.

Gılgamış bitkiyi kaybetti.

Biz ise hâlâ şehri kurabiliriz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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