Ömrü Uzattık, Hayatı Ne Yaptık?

Genetik önemlidir. Fakat genler boşlukta yaşamaz.
İnsan, soluduğu havayla, çalıştığı işle, yaşadığı evle, ulaşabildiği gıdayla, mahallesindeki güvenlikle ve sağlık hizmetine ulaşma hızıyla birlikte yaşlanır.
2025’te UK Biobank verileriyle yapılan geniş bir çalışma, ölçülen çevresel ve toplumsal maruziyetlerin erken ölüm tahmininde genetik riskten daha fazla açıklayıcı bilgi taşıyabildiğini gösterdi. Ancak Ocak 2026’da Science dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, kaza ve enfeksiyon gibi dışsal ölüm nedenleri ayıklandığında “içsel yaşam süresi” kalıtılabilirliğinin yüzde 50’nin üzerine çıkabileceğini ileri sürdü.
İki araştırma birbirini ortadan kaldırmıyor.
Biri hayatın içinde başımıza gelenleri, diğeri biyolojik potansiyeli anlamaya çalışıyor. Genler silahı doldurabilir; fakat tetiğe bazen hava kirliliği, düşük gelir, ağır çalışma, kötü beslenme veya sağlık hizmetine geç erişim basar.
Bu nedenle posta kodu kader değildir ama güçlü bir toplumsal röntgendir. Gelir, eğitim, yeşil alan, trafik, güvenlik, bakım hizmeti ve gıda seçenekleri aynı adreste üst üste gelir.
Servetin biyolojiye girdiği kapı her zaman altın kaplama bir klinik değildir. Bazen daha kısa bekleme süresi, ücretli izin, erken teşhis ve yanlış karar verdiğinde ikinci bir şans bulabilmektir.
Kadınlar uzun yaşıyor; peki nasıl?
Türkiye’nin 2023–2025 hayat tabloları, ömür uzunluğu ile hayat kalitesi arasındaki farkı çarpıcı biçimde gösteriyor.
Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 81,1; erkeklerde 75,9 yıl. Kadınlar ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşıyor.
Fakat sağlıklı yaşam beklentisinde tablo tersine dönüyor. Kadınlarda 56,9, erkeklerde 59,1 yıl hesaplanıyor. Kadınlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı geçirmeleri beklenen süre 2,2 yıl daha kısa.
Bu çelişkiyi yalnız hormonlarla açıklamak mümkün değil. Bakım emeği, gelir farkı, dul kalma ihtimali, klinik araştırmalardaki erkek merkezli geçmiş, geç tanı, kas ve kemik kaybı ile ekonomik güvencesizlik aynı hayatın içinde birleşiyor.
Bir ülkenin başarısını yalnız ölüm yaşına bakarak ölçtüğümüzde, hastalıkla, bağımlılıkla ve bakım yüküyle geçen yılları görünmez kılıyoruz.
Uzun yaşamak, iyi yaşlanmakla aynı şey değildir.
Longevity Hype Gap
Bilim ile pazarlama arasındaki mesafeyi ölçmek için kitapta “Longevity Hype Gap” kavramını kullandım.
Bunu “uzun yaşam vaat açığı” diye açıklayabiliriz: Bir müdahale hakkında gerçekte ölçülen sonuç ile tüketiciye sunulan vaat arasındaki mesafe.
Bir molekülün farelerde belirli bir yaşlanma mekanizmasını etkilemesi başka şeydir; sağlıklı bir insanın ömrünü uzattığının gösterilmesi başka. Bir biyolojik yaş saatinin birkaç yıl gerilemesi, kişinin daha uzun yaşayacağı anlamına gelmez. Bir hücrenin laboratuvarda gençleşmesi, insan bedeninin güvenli biçimde gençleştirildiğini kanıtlamaz.
Rapamisin, senolitikler, epigenetik yeniden programlama ve organ yenileme araştırmaları bilimsel olarak heyecan verici alanlar. Fakat heyecan, kanıt değildir.
Pazarlama çoğu zaman beş basamağı tek sıçrayışta çıkıyor: Hücrede etki görüldü, hayvanda sonuç alındı, küçük insan grubunda bir biyobelirteç değişti, öyleyse yaşlanma yavaşladı ve insan ömrü uzadı…
Oysa her basamak ayrı araştırma, ayrı güvenlik sınaması ve uzun süreli insan verisi gerektirir.
Umut küçümsenmemeli. Fakat kesinlik de satılmamalı.