onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ölüm Tehdidi Üzerine Şikayetçi Olmuştu: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Yeniden Gözaltına Alındı!

Ölüm Tehdidi Üzerine Şikayetçi Olmuştu: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Yeniden Gözaltına Alındı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 12:57

Bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tacize uğradığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Danla Bilic, yaşadığı şiddet ve tehdit sürecini hukuki yollara taşıyarak şikâyetçi olmuştu. İlk olarak 12 Nisan’da tutuklanan Çetin, duruşmada serbest bırakılmıştı. Ancak Bilic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını söyleyerek dayısına “Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız” denildiğini paylaştı. Son olarak Danla Bilic'in şikayeti üzerine Çetin, bugün tehdit gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran, influencer dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son aylarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran, influencer dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son aylarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu Berk Çetin’le yollarını ayıran Bilic, ayrılık sonrası taciz, darp ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını detaylıca paylaşan Danla Bilic’in şiddet gördüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması da olayın ciddiyetini gözler önüne sermişti. 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli’de gözaltına alınan Berk Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ancak ilk duruşmanın ardından serbest kalması kamuoyunda tepki toplamıştı.

Danla Bilic, mücadelesine sosyal medya üzerinden devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Danla Bilic, mücadelesine sosyal medya üzerinden devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Bilic, “İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı belliydi. Bugün de dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız’ gibi bir beyanda bulunmuş” diyerek yeniden tehdit aldığını açıkladı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu tehdit üzerine harekete geçen Danla Bilic, yeniden şikâyetçi oldu.

Bu tehdit üzerine harekete geçen Danla Bilic, yeniden şikâyetçi oldu.

Şikâyetin ardından Berk Çetin, bir kez daha gözaltına alındı. Kamuoyu bu süreçte Danla Bilic’e destek mesajları yağdırırken, fenomen isim “Pes etmeyeceğim” diyerek hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Olay, hem sosyal medyada hem de haber platformlarında gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın