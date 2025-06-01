Ölüm Tehdidi Üzerine Şikayetçi Olmuştu: Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Berk Çetin Yeniden Gözaltına Alındı!
Bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tacize uğradığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Danla Bilic, yaşadığı şiddet ve tehdit sürecini hukuki yollara taşıyarak şikâyetçi olmuştu. İlk olarak 12 Nisan’da tutuklanan Çetin, duruşmada serbest bırakılmıştı. Ancak Bilic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını söyleyerek dayısına “Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız” denildiğini paylaştı. Son olarak Danla Bilic'in şikayeti üzerine Çetin, bugün tehdit gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.
İşte detaylar...
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YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran, influencer dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son aylarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.
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Danla Bilic, mücadelesine sosyal medya üzerinden devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.
Bu tehdit üzerine harekete geçen Danla Bilic, yeniden şikâyetçi oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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