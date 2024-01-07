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Ölüm Anındaki Son Sözleriyle Hepimizi Dehşetler İçerisinde Bırakan 15 Kişi

Ölüm Anındaki Son Sözleriyle Hepimizi Dehşetler İçerisinde Bırakan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 09:31

Merhaba sevgili okurlarımız, bugün sizlerle birlikle oldukça ilginç ve bir o kadar da ürpertici bir konuya değineceğiz. Ölmeden önce son sözlerini söyleyen ve bu sözleriyle çevresindekileri hayrete düşüren 15 kişiye birlikte göz atacağız. Bu kişilerin son sözleri, hem şaşırtıcı hem de biraz korkutucu olmuş.

Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Üniversiteden dedimi ziyarete geldim ve onu sevdiğimi söyledikten sonra uzunca sarıldım."

1. "Üniversiteden dedimi ziyarete geldim ve onu sevdiğimi söyledikten sonra uzunca sarıldım."

'Yakında tekrar geleceğimi ve görüşeceğimizi söyledim ama o, 'bir daha görüşebileceğimizi sanmıyorum,' dedi. Yaklaşık 1 hafta sonra öldü ve bir daha görüşemedik.'

2. "Babam bir gün gelip beni ne kadar sevdiğini söyledi ve sarıldık."

2. "Babam bir gün gelip beni ne kadar sevdiğini söyledi ve sarıldık."

'Yaklaşık beş gün sonra kalp krizinden öldü ve tam ilişkimiz düzelmeye başlamışken bunların olması beni kahretti.'

3. "Ben 14 yaşındayken teyzem çok hastaydı ve ondan, en azından doğum gününe kadar dayanmasını istedim. Böylece son kez onun doğum gününü kutlayabilecektik."

3. "Ben 14 yaşındayken teyzem çok hastaydı ve ondan, en azından doğum gününe kadar dayanmasını istedim. Böylece son kez onun doğum gününü kutlayabilecektik."

'Doğum gününün sabahına kadar dayandı ve ben doğum gününü kutladıktan sonra hayata gözlerini yumdu.'

4. "İleri demansı olan 84 yaşında bir kadın. Geceleri çok hırçındı ve kendini ısırır, tırnaklar ve serumunu çıkarırdı."

4. "İleri demansı olan 84 yaşında bir kadın. Geceleri çok hırçındı ve kendini ısırır, tırnaklar ve serumunu çıkarırdı."

'Ölmeden önce bir hafta kadar hemşiresiydim. Son gecelerden birinde kendine geldi ve yatağından bana bakarak 'şu anda cehennemdeyim,' dedi.'

5. "Annem kaldığı hastaneden evime geldi ve savaşmaktan yorulduğunu, biraz uyuması gerektiğini söyledi."

5. "Annem kaldığı hastaneden evime geldi ve savaşmaktan yorulduğunu, biraz uyuması gerektiğini söyledi."

'Uyuduktan sonra bir daha hiç uyanmadı.'

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6. "Ölmekte olan anneannemi ziyarete gitmiştik..."

6. "Ölmekte olan anneannemi ziyarete gitmiştik..."

'Son anlarında kendine gelerek 'herkes beni görmeye mi geldi?' diye sordu. Hep beraber 'evet,' dedik. Daha sonra 'neden ölmem gerekiyor ki?' diye sordu ve biz de sadece onu sevdiğimizi söyledik.'

7. "Meme kanseri olan arkadaşımı ziyarete gittim ve güçlü olmasını söyleyerek yanağından öptüm."

7. "Meme kanseri olan arkadaşımı ziyarete gittim ve güçlü olmasını söyleyerek yanağından öptüm."

'Şaşırtıcı bir şekilde ağlamaya başladı ve artık yorulduğunu söyledi. Ertesi gün tekrar geleceğimi söyledim ama ne yazık ki, aynı gece hayatını kaybetti.'

8. "AIDS yüzünden hayatını kaybeden bir hastam olmuştu."

8. "AIDS yüzünden hayatını kaybeden bir hastam olmuştu."

'Hayatının son anlarında, 'Benim suçum olamaz, değil mi?' dedi. Ben de, 'Evet, senin suçun değil,' dedim. Ne yazık ki uzun süre hayatta kalmadı.'

9. "Covid salgını sırasında entübe edilen bir hastaya ailesini aramak isteyip istemediğini sordum."

9. "Covid salgını sırasında entübe edilen bir hastaya ailesini aramak isteyip istemediğini sordum."

''Onları yarın ararım,' dedi ama ne yazık ki geceyi çıkartamadı.'

10. "Beni korkutan şey aslında söyledikleri değil ama bakışları."

10. "Beni korkutan şey aslında söyledikleri değil ama bakışları."

'İnsanlar öleceklerini anladıklarında gözlerinde neredeyse bir panik hissi oluyor ama yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını bildiklerinden bu bakışları umutsuzlukla karışıyor.'

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11. "Küçükken, hasta olan dedeme bakmak için ailemle yanına taşınmıştık."

11. "Küçükken, hasta olan dedeme bakmak için ailemle yanına taşınmıştık."

'Bir gün, 'bugün öleceğim, babanı bul,' dedi ve dediği gibi aynı günün gecesine hayatını kaybetti.'

12. "Polis olarak çalışırken motor kazasından sonra olay yerine ilk ben ulaşmıştım."

12. "Polis olarak çalışırken motor kazasından sonra olay yerine ilk ben ulaşmıştım."

'Motorcunun çok yaşamayacağı yaralarından belli oluyordu. 'Aileme onları sevdiğimi söyleyin lütfen,' dedi ve saniyeler sonra öldü.'

13. "Covid sırasında entübe edilen hastalardan birisi, 'Her şeyin bu kadar korkutucu olduğunu hiç bilmiyordum,' dedi."

13. "Covid sırasında entübe edilen hastalardan birisi, 'Her şeyin bu kadar korkutucu olduğunu hiç bilmiyordum,' dedi."

'Hala ona yeteri kadar destek olamadığım için suçluluk hissediyorum.'

14. "'Yardıma ihtiyacım var,' demişti ama yardım etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."

14. "'Yardıma ihtiyacım var,' demişti ama yardım etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."

15. "Hastanede yatan babam, ölmeden bir gün önce 'meleklerin şarkı söylediğini duyabiliyorum demişti."

15. "Hastanede yatan babam, ölmeden bir gün önce 'meleklerin şarkı söylediğini duyabiliyorum demişti."

'En azından huzurlu olduğu için mutluyum.'

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