Ölüm Anındaki Son Sözleriyle Hepimizi Dehşetler İçerisinde Bırakan 15 Kişi
Ölüm Anındaki Son Sözleriyle Hepimizi Dehşetler İçerisinde Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Merhaba sevgili okurlarımız, bugün sizlerle birlikle oldukça ilginç ve bir o kadar da ürpertici bir konuya değineceğiz. Ölmeden önce son sözlerini söyleyen ve bu sözleriyle çevresindekileri hayrete düşüren 15 kişiye birlikte göz atacağız. Bu kişilerin son sözleri, hem şaşırtıcı hem de biraz korkutucu olmuş.
Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
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1. "Üniversiteden dedimi ziyarete geldim ve onu sevdiğimi söyledikten sonra uzunca sarıldım."
2. "Babam bir gün gelip beni ne kadar sevdiğini söyledi ve sarıldık."
3. "Ben 14 yaşındayken teyzem çok hastaydı ve ondan, en azından doğum gününe kadar dayanmasını istedim. Böylece son kez onun doğum gününü kutlayabilecektik."
4. "İleri demansı olan 84 yaşında bir kadın. Geceleri çok hırçındı ve kendini ısırır, tırnaklar ve serumunu çıkarırdı."
5. "Annem kaldığı hastaneden evime geldi ve savaşmaktan yorulduğunu, biraz uyuması gerektiğini söyledi."
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6. "Ölmekte olan anneannemi ziyarete gitmiştik..."
7. "Meme kanseri olan arkadaşımı ziyarete gittim ve güçlü olmasını söyleyerek yanağından öptüm."
8. "AIDS yüzünden hayatını kaybeden bir hastam olmuştu."
9. "Covid salgını sırasında entübe edilen bir hastaya ailesini aramak isteyip istemediğini sordum."
10. "Beni korkutan şey aslında söyledikleri değil ama bakışları."
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11. "Küçükken, hasta olan dedeme bakmak için ailemle yanına taşınmıştık."
12. "Polis olarak çalışırken motor kazasından sonra olay yerine ilk ben ulaşmıştım."
13. "Covid sırasında entübe edilen hastalardan birisi, 'Her şeyin bu kadar korkutucu olduğunu hiç bilmiyordum,' dedi."
14. "'Yardıma ihtiyacım var,' demişti ama yardım etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."
15. "Hastanede yatan babam, ölmeden bir gün önce 'meleklerin şarkı söylediğini duyabiliyorum demişti."
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