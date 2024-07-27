Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'nun Menajerinden İlk Açıklama!
Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'nun Menajerinden İlk Açıklama!
Tuğba Şenoğlu'nun menajerliğini yapan şirketin sahibi Tunç Afşar, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Süleyman Arat'a konuşan Afşar, alınan kararın nedenini ve milli voleybolcunun şu anda çok üzgün ve moralsiz olduğunu belirtti.
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Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmemizin ardından gözler Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrilirken Filenin Sultanların'nın Başantrenörü Santarelli'den sürpriz bir karar gelmişti.
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Tuğba Şenoğlu İvegin, açılış törenine saatler kala kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın kadroya dahil edilmişti.
Aydın, böylelikle 12+1 kişilik kadroda ana isimlerin yanında yer almış, Beyza Arıcı da +1 isim olarak bulunmaya devam etmişti.
Büyük tartışmaya yol açan karar sonrası Tuğba’nın menajeri Tunç Afşar, Hürriyet'e konuştu. 👇
Afşar, Tuğba'nın İstanbul'a döneceğinin kesinleşmesinin ardından "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.
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Tuğba Şenoğlu, sosyal medya hesaplarından Türkiye Voleybol Federasyonu'nu da takip etmeyi bıraktı.
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