Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'nun Menajerinden İlk Açıklama!

“Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris’te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz.

“Ben inançlı bir insanım. Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kimbilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu”