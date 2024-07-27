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Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'nun Menajerinden İlk Açıklama!

Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'nun Menajerinden İlk Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 11:45

Tuğba Şenoğlu'nun menajerliğini yapan şirketin sahibi Tunç Afşar, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Süleyman Arat'a konuşan Afşar, alınan kararın nedenini ve milli voleybolcunun şu anda çok üzgün ve moralsiz olduğunu belirtti.

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Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmemizin ardından gözler Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrilirken Filenin Sultanların'nın Başantrenörü Santarelli'den sürpriz bir karar gelmişti.

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmemizin ardından gözler Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrilirken Filenin Sultanların'nın Başantrenörü Santarelli'den sürpriz bir karar gelmişti.

Tuğba Şenoğlu İvegin, açılış törenine saatler kala kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın kadroya dahil edilmişti.

Tuğba Şenoğlu İvegin, açılış törenine saatler kala kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın kadroya dahil edilmişti.

Aydın, böylelikle 12+1 kişilik kadroda ana isimlerin yanında yer almış, Beyza Arıcı da +1 isim olarak bulunmaya devam etmişti.

Aydın, böylelikle 12+1 kişilik kadroda ana isimlerin yanında yer almış, Beyza Arıcı da +1 isim olarak bulunmaya devam etmişti.

Büyük tartışmaya yol açan karar sonrası Tuğba’nın menajeri Tunç Afşar, Hürriyet'e konuştu. 👇

Büyük tartışmaya yol açan karar sonrası Tuğba’nın menajeri Tunç Afşar, Hürriyet'e konuştu. 👇

“Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris’te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz.

“Ben inançlı bir insanım. Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kimbilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu” 

Afşar, Tuğba'nın İstanbul'a döneceğinin kesinleşmesinin ardından "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.

Afşar, Tuğba'nın İstanbul'a döneceğinin kesinleşmesinin ardından "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.
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Tuğba Şenoğlu, sosyal medya hesaplarından Türkiye Voleybol Federasyonu'nu da takip etmeyi bıraktı.

Tuğba Şenoğlu, sosyal medya hesaplarından Türkiye Voleybol Federasyonu'nu da takip etmeyi bıraktı.
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