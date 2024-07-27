Durumu Çok Ciddi: Filenin Sultanları'nda Bir İsim Daha Sakatlandı!
Durumu Çok Ciddi: Filenin Sultanları'nda Bir İsim Daha Sakatlandı!
Milletler Ligi'nden bu yana sakatlıklarla mücadele eden Filenin Sultanları'na bir kötü haber de Cansu Özbay'dan geldi. Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ardından 27 yaşındaki pasör de ilk maçlarda forma giyemeyebilir.
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Eski milli voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Maçkolik'in Kurşun Pas programında Filenin Sultanları'ndaki sakatların son durumuna değindi.
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Kayalar, Hande ve Zehra'nın riske edilmemek için grup maçlarında oynatılmayacağını düşündüğünü ifade ederken Cansu Özbay'ın da ayak bileğinde çok ciddi bir sakatlık olduğunu belirtti.
"Bütün kızların ağrıları var"
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