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Durumu Çok Ciddi: Filenin Sultanları'nda Bir İsim Daha Sakatlandı!

Durumu Çok Ciddi: Filenin Sultanları'nda Bir İsim Daha Sakatlandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 10:39

Milletler Ligi'nden bu yana sakatlıklarla mücadele eden Filenin Sultanları'na bir kötü haber de Cansu Özbay'dan geldi. Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ardından 27 yaşındaki pasör de ilk maçlarda forma giyemeyebilir.

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Eski milli voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Maçkolik'in Kurşun Pas programında Filenin Sultanları'ndaki sakatların son durumuna değindi.

Eski milli voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Maçkolik'in Kurşun Pas programında Filenin Sultanları'ndaki sakatların son durumuna değindi.

Kayalar, Hande ve Zehra'nın riske edilmemek için grup maçlarında oynatılmayacağını düşündüğünü ifade ederken Cansu Özbay'ın da ayak bileğinde çok ciddi bir sakatlık olduğunu belirtti.

Kayalar, Hande ve Zehra'nın riske edilmemek için grup maçlarında oynatılmayacağını düşündüğünü ifade ederken Cansu Özbay'ın da ayak bileğinde çok ciddi bir sakatlık olduğunu belirtti.

'Bence grup maçlarında Hande ve Zehra'yı oynatmayacak, onları riske atmayacak gibi, bu benim fikrim. En son duyduğum onların dışında Cansu'nun da ayak bileğinde çok ciddi bir sakatlık olduğu.'

"Bütün kızların ağrıları var"

"Bütün kızların ağrıları var"

'Kızları hastaneye götürsek hepsinde bir problem vardır, bu çok normal şeyler. Önemli olan bunu maça, antrenmana yansıtmayacak seviyede olması. Gizem Örge omzum kötü diyerek ağrılarım var demek istedi. Sakat olsa tek libero ile gitmezdi antrenör. Bütün kızların ağrıları var, Cansu'nun da ağrısı var.'

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