Durumu Çok Ciddi: Filenin Sultanları'nda Bir İsim Daha Sakatlandı!

'Kızları hastaneye götürsek hepsinde bir problem vardır, bu çok normal şeyler. Önemli olan bunu maça, antrenmana yansıtmayacak seviyede olması. Gizem Örge omzum kötü diyerek ağrılarım var demek istedi. Sakat olsa tek libero ile gitmezdi antrenör. Bütün kızların ağrıları var, Cansu'nun da ağrısı var.'