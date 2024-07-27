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Daniele Santarelli Gündem Olan Kararı Sonrası Instagram Hesabında da Değişikliğe Gitti!

Daniele Santarelli Gündem Olan Kararı Sonrası Instagram Hesabında da Değişikliğe Gitti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 09:32

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli Instagram hesabındaki son gönderinin yorumlarını kapadı. Başantrenörün kararı, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi.

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29 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 10'da Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına çıkacak olan Filenin Sultanları'nda kadro değişikliğine gidildi.

29 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 10'da Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına çıkacak olan Filenin Sultanları'nda kadro değişikliğine gidildi.

Tuğba Şenoğlu İvegin, takımdan çıkarıldı, yerine İlkin Aydın dahil edildi.

Tuğba Şenoğlu İvegin, takımdan çıkarıldı, yerine İlkin Aydın dahil edildi.

Karar, büyük tepki çekerken Başantrenör Daniele Santarelli'den bir hamle geldi.

Karar, büyük tepki çekerken Başantrenör Daniele Santarelli'den bir hamle geldi.

43 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Instagram'daki son paylaşımını yorumlara kapattı.

43 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Instagram'daki son paylaşımını yorumlara kapattı.

Son yaşananlara dair voleybolseverlerin yorumları 👇

Son yaşananlara dair voleybolseverlerin yorumları 👇
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