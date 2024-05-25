"Old School"un Unutulmaz 10 Türkçe Rap Parçası
"Old School"un Unutulmaz 10 Türkçe Rap Parçası
Eski günlerin hatıralarına dalmak istiyorsanız, Türkçe rap dünyasının altın parçalarıyla dolu olduğunu bilmeniz lazım. O zamanlar sokaklardan gelen sesler, gençliğin isyanı, hayatın içinden hikayeler... İşte size, unutulmaz 10 Türkçe rap şarkısı!
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1. Hidra - Aynı Dündeyiz
2. Farazi & Kayra - Mertel Kasetçilik
3. Cartel - Cartel
4. Nefret - Anahtar
5. Mode XL - Düzmece
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