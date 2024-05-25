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"Old School"un Unutulmaz 10 Türkçe Rap Parçası

etiket "Old School"un Unutulmaz 10 Türkçe Rap Parçası

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:46

Eski günlerin hatıralarına dalmak istiyorsanız, Türkçe rap dünyasının altın parçalarıyla dolu olduğunu bilmeniz lazım. O zamanlar sokaklardan gelen sesler, gençliğin isyanı, hayatın içinden hikayeler... İşte size, unutulmaz 10 Türkçe rap şarkısı!

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1. Hidra - Aynı Dündeyiz

2. Farazi & Kayra - Mertel Kasetçilik

3. Cartel - Cartel

4. Nefret - Anahtar

5. Mode XL - Düzmece

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6. 2 Dr.Fuchs Düşünceler Feat. Cambaz

7. Nefret - İstanbul

8. Killa Hakan feat Eko Fresh & Ayaz Kapli - Hersey Yolundadir

9. Sansar salvo feat Dr.Fuch - Öldü Sanma

10. Silahsız Kuvvet - 2001 ft. Ceza & Sahtiyan

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