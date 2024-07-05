Olaylı Derbide Yaşananlar: Ali Koç ve Selahattin Baki "Şüpheli" Sıfatıyla İfadeye Çağırıldı
Olaylı Derbide Yaşananlar: Ali Koç ve Selahattin Baki "Şüpheli" Sıfatıyla İfadeye Çağırıldı
Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye çağırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmiş ve maç sonunda olaylar çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanındaki heyet ile birikte maç bittikten sonra stadyuma gelmiş ve stadyum müdürü kalabalık bir grup tarafından darp edilmişti.
Olayla ilgili açılan dava sonrasında Fenerbahçe Kulüp Doktor ve teknik ekipte bulunan İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal da ifade vermişti.
Bugün ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın