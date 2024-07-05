Olaylı Derbide Yaşananlar: Ali Koç ve Selahattin Baki "Şüpheli" Sıfatıyla İfadeye Çağırıldı

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye çağırıldı.