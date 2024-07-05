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Olaylı Derbide Yaşananlar: Ali Koç ve Selahattin Baki "Şüpheli" Sıfatıyla İfadeye Çağırıldı

Olaylı Derbide Yaşananlar: Ali Koç ve Selahattin Baki "Şüpheli" Sıfatıyla İfadeye Çağırıldı

Ali Koç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 10:34

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye çağırıldı.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmiş ve maç sonunda olaylar çıkmıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmiş ve maç sonunda olaylar çıkmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanındaki heyet ile birikte maç bittikten sonra stadyuma gelmiş ve stadyum müdürü kalabalık bir grup tarafından darp edilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanındaki heyet ile birikte maç bittikten sonra stadyuma gelmiş ve stadyum müdürü kalabalık bir grup tarafından darp edilmişti.

Olayla ilgili açılan dava sonrasında Fenerbahçe Kulüp Doktor ve teknik ekipte bulunan İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal da ifade vermişti.

Olayla ilgili açılan dava sonrasında Fenerbahçe Kulüp Doktor ve teknik ekipte bulunan İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal da ifade vermişti.

Bugün ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağırıldı.

Bugün ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetici Selahattin Baki “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağırıldı.

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