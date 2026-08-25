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Okullar Açılırken Çocuklarla Eğlenmek İçin 8 Etkinlik Önerisi

etiket Okullar Açılırken Çocuklarla Eğlenmek İçin 8 Etkinlik Önerisi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 14:01
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Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların moralini zirveye çıkaracak, hem evde hem dışarıda doping etkisi yaratacak 8 efsane etkinlik fikrini listeledik!

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1. Güldüy Güldüy Çocuk Show

1. Güldüy Güldüy Çocuk Show

Ekran başında gülmek yetmediyse, çocukları canlı canlı kahkahaya boğma zamanı! Ezo Sunal moderatörlüğünde yetenekli çocukların sahne aldığı Güldüy Güldüy Çocuk Show ekibi, tüm aileyi Maximum UNIQ sahnesinde eğlenceye davet ediyor.

  • Maximum UNIQ Açıkhava 4 Ekim Pazar | Saat: 13:00

🎟️Biletini hemen al: Passo - Güldüy Güldüy Çocuk Show Biletleri

2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

Phileas Fogg ve uşağı Passepartout ile macera dolu bir dünya turuna çıkmaya hazır mısınız? Trenler, gemiler, vahşi hayvanlar ve hatta bir sirk! Çocuklara dostluğu, sevgiyi ve başarmak için mücadele etmeyi harika bir müzikal dille anlatan bu oyun, Eylül ayında çocuklara muhteşem bir okul motivasyonu olacak.

Takviminizi ayarlayın.

  • İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: 6 Eylül Pazar | Saat: 14:00

  • Akasya Kültür Sanat - AKS: 12 Eylül Cumartesi | Saat: 13:00 & 15:00

  • Imagineer Studio Kanyon - İstanbul: 13 Eylül Pazar | Saat: 13:00 & 15:00

  • Podyum Sanat Mahal (Bursa): 27 Eylül Pazar | Saat: 13:00 & 15:00

🎟️Biletini hemen al: Passo - 80 Günde Dünya Turu Biletleri

3. Küçük Prens Müzikali

3. Küçük Prens Müzikali

Zamansız bir başyapıt olan Küçük Prens, sıradan bir tiyatronun çok ötesinde, devasa bir sahne prodüksiyonu ve 3D görsel şovlarla İstanbul’u büyülemeye geliyor! Çocukların hayal gücünü uzayın derinliklerine taşırken, içimizdeki çocuğa da sıkıca sarılacak bu ikonik müzikali sakın kaçırmayın!

  • Legends of Istanbul Sahnesi: 5 Eylül Cumartesi | Saat: 14:00

  • Legends of Istanbul Sahnesi: 19 Eylül Cumartesi | Saat: 14:00

🎟️Biletini hemen al: Passo - Küçük Prens Müzikali Biletleri

4. Aydınlıkevler

4. Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan, Demet Akbağ ve Salih Bademci gibi dev kadrosuyla kapalı gişe oynayan Aydınlıkevler, bu kez İzmirli sanatseverleri büyülemeye geliyor! Büyüklere nostalji yaşatırken, gençlere ve çocuklara da harika bir tiyatro kültürü aşılayacak bu muazzam oyunu eylül akşamı açık havada izlemek paha biçilemez.

  • Maximum UNIQ Açıkhava 26 Ağustos Çarşamba | Saat: 21:00

  • Maximum UNIQ Hall 28 Eylül Pazartesi | Saat: 20:30

  • Congresium Ankara 10 Ekim Cumartesi | Saat: 20:30

🎟️Biletini hemen al: Passo - Aydınlıkevler Biletleri

5. Mozaik Lamba Atölyesi

5. Mozaik Lamba Atölyesi

Ayasofya karşısındaki tarihi Abud Efendi Beyaz Konak'ta tarihi bir film izledikten sonra, çocuklarınızla birlikte kendi mozaik lambanızı tasarlayabilirsiniz.

🎟️ Biletini hemen al: Passo - Mozaik Lamba Atölyesi Biletleri

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6. Eser Diamond Aquapark

6. Eser Diamond Aquapark

İstanbul’un en büyük otel aquaparkında gün boyu sınırsız havuz ve kaydırak eğlencesi çocukları bekliyor! 20 - 31 Ağustos tarihleri arasında saat 10:00’da başlayacak bu keyifli etkinlikte, 0-4 yaş arası minik misafirler ücretsiz olarak eğlenceye katılabiliyor.

🎟️ Biletini hemen al: Passo - Eser Diamond Aquapark Biletleri

7. Suç ve Ceza

7. Suç ve Ceza

Dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olan Dostoyevski'nin ölümsüz eseri Suç ve Ceza, etkileyici bir sahne uyarlamasıyla seyirci karşısına çıkıyor! Gençler ve yetişkinler için harika bir kültür aktivitesi sunan bu muazzam oyun, 22 Ağustos - 3 Ekim tarihleri arasında farklı günlerde tiyatroseverlerle buluşuyor.

🎟️ Biletini hemen al: Passo - Suç ve Ceza Tiyatro Biletleri

8. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası

8. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini taşıyan, bir dönemin yaşanmışlığını ihtişamıyla koruyan ve adeta zamanda yolculuğa çıkmanın kapılarını aralayan 101 numaralı Atatürk Müze Odası ziyaretçilerini ağırlıyor. Çocuklara tarihi bilinci aşılamak için muhteşem bir okul öncesi ziyaret seçeneğidir. (0-8 yaş arası ebeveynleri ile ücretsiz girebilir).

  • Her Gün (Rezervasyonlu Saatlerde): Pera Palace Hotel / Beyoğlu

🎟️ Biletini hemen al: Passo - Pera Palace Atatürk Müze Odası Biletleri

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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