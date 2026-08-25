Okullar Açılırken Çocuklarla Eğlenmek İçin 8 Etkinlik Önerisi
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Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların moralini zirveye çıkaracak, hem evde hem dışarıda doping etkisi yaratacak 8 efsane etkinlik fikrini listeledik!
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1. Güldüy Güldüy Çocuk Show
2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu
3. Küçük Prens Müzikali
4. Aydınlıkevler
5. Mozaik Lamba Atölyesi
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6. Eser Diamond Aquapark
7. Suç ve Ceza
8. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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