Okullar Açılırken Çocuklarla Eğlenmek İçin 8 Etkinlik Önerisi

Phileas Fogg ve uşağı Passepartout ile macera dolu bir dünya turuna çıkmaya hazır mısınız? Trenler, gemiler, vahşi hayvanlar ve hatta bir sirk! Çocuklara dostluğu, sevgiyi ve başarmak için mücadele etmeyi harika bir müzikal dille anlatan bu oyun, Eylül ayında çocuklara muhteşem bir okul motivasyonu olacak.

Takviminizi ayarlayın.

İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: 6 Eylül Pazar | Saat: 14:00

Akasya Kültür Sanat - AKS: 12 Eylül Cumartesi | Saat: 13:00 & 15:00

Imagineer Studio Kanyon - İstanbul: 13 Eylül Pazar | Saat: 13:00 & 15:00

Podyum Sanat Mahal (Bursa): 27 Eylül Pazar | Saat: 13:00 & 15:00

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