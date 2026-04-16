Okulda Silahlı Saldırı: Nerede Dur Diyemedik?

Bu, kontrolsüz öfkenin, sınır kaybının ve değersizleşen otoritenin bir araya geldiği çok daha ağır bir tablo. Ve bu tabloya sadece dışarıdan bakarak değil, içinden bakarak anlamaya ihtiyacımız var.

Ben bu tür olaylara bakınca şunu düşünüyorum: Biz çocuk yetiştirirken bir yerlerde yönümüzü kaybettik. Son yıllarda çok iyi niyetle tekrar ettiğimiz bir cümle var; sen özelsin. Bu cümle kötü değil, hatta çok kıymetli. Ama sınırla, sorumlulukla ve gerçeklikle dengelenmediğinde çocuk şunu öğreniyor: Ben farklıyım, bana bir şey olmaz, kurallar bana göre değişir. İşte kırılma tam burada başlıyor.

Evlerin içinde roller değişti. Anne-baba çocukla eşitlenmeye çalıştı, bazen onun tarafından yönetilmeye başladı. Çocuk üzülmesin diye sınırlar esnetildi, kurallar pazarlık konusu oldu. Okulda öğretmen artık otorite değil, çoğu zaman ikna edilmesi gereken biri haline geldi. En küçük bir gerilimde velinin okula gidip hesap sorması, devamsızlıkların baskıyla sildirilmesi, disiplinin değersizleşmesi… Bunlar artık istisna değil, yeni norm gibi yaşanıyor.

Ama burada kolay bir yere kaçmak da mümkün: Suçu sadece sosyal medyaya ya da oyunlara yüklemek. Evet, etkisi var. Ama mesele çok daha derin. Çocuklar sadece ekrandan değil, bizim konuşmalarımızdan, izlediğimiz dizilerden, hayranlık duyduğumuz figürlerden de öğreniyor. Gücün, paranın, kural tanımamanın kazandırdığı hikâyeler sürekli önlerinde. Mafyatik karakterlerin hayranlık uyandırdığı bir dünyada büyüyorlar. Ve biz bunu fark etmeden meşrulaştırıyoruz.