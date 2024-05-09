Okul Hizmetlilerinin 55 Bin Lira Maaş Alması Tartışma Yarattı

Türkiye gelir adaletsizliğinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak zenginlerle alt ve orta sınıfın arasındaki dev makastan çok çalışanların diğer çalışanlarla aralarındaki maaş farkı konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bir okulun bordrosunu paylaştı ve hizmetlinin okulda en çok kazanan kişi olduğunu iddia etti. Bu da büyük bir tartışmaya neden oldu.