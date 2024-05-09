Okul Hizmetlilerinin 55 Bin Lira Maaş Alması Tartışma Yarattı
Okul Hizmetlilerinin 55 Bin Lira Maaş Alması Tartışma Yarattı
Türkiye gelir adaletsizliğinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak zenginlerle alt ve orta sınıfın arasındaki dev makastan çok çalışanların diğer çalışanlarla aralarındaki maaş farkı konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bir okulun bordrosunu paylaştı ve hizmetlinin okulda en çok kazanan kişi olduğunu iddia etti. Bu da büyük bir tartışmaya neden oldu.
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Tabii bilindik tezler tekrar ortaya çıktı.
İş yükü öne sürüldü.
Tabii meslekler arasında da arz talep meselesi var.
Bir çalışan da bu kadar kazanmadığını savundu.
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Gelir adaletsizliğinin farklı yerlerde arandığı da söylendi.
Tabii milletvekilleri de dahil oldu.
Örneğin yanlış olduğu da söylendi.
Çok fazla mezun veren eğitim fakülteleri de işin bir diğer kısmı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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hizmeti neymiş ki herkesten fazla para alıyor belki bir personel değildir
taşerondan hizmet alımı yapıldığı için normal ayrıca ülkenin neredeyse 81 ilinde eğitim fakültesi var yetmez gibi bir de coğrafya,tarih gibi bölümlerde okuyu... Devamını Gör