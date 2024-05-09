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Okul Hizmetlilerinin 55 Bin Lira Maaş Alması Tartışma Yarattı

Okul Hizmetlilerinin 55 Bin Lira Maaş Alması Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.05.2024 - 15:40

Türkiye gelir adaletsizliğinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak zenginlerle alt ve orta sınıfın arasındaki dev makastan çok çalışanların diğer çalışanlarla aralarındaki maaş farkı konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bir okulun bordrosunu paylaştı ve hizmetlinin okulda en çok kazanan kişi olduğunu iddia etti. Bu da büyük bir tartışmaya neden oldu.

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Tabii bilindik tezler tekrar ortaya çıktı.

Tabii bilindik tezler tekrar ortaya çıktı.
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İş yükü öne sürüldü.

İş yükü öne sürüldü.
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Tabii meslekler arasında da arz talep meselesi var.

Tabii meslekler arasında da arz talep meselesi var.
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Bir çalışan da bu kadar kazanmadığını savundu.

Bir çalışan da bu kadar kazanmadığını savundu.
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Gelir adaletsizliğinin farklı yerlerde arandığı da söylendi.

Gelir adaletsizliğinin farklı yerlerde arandığı da söylendi.
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Tabii milletvekilleri de dahil oldu.

Tabii milletvekilleri de dahil oldu.
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Örneğin yanlış olduğu da söylendi.

Örneğin yanlış olduğu da söylendi.
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Çok fazla mezun veren eğitim fakülteleri de işin bir diğer kısmı.

Çok fazla mezun veren eğitim fakülteleri de işin bir diğer kısmı.
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garibann

hizmeti neymiş ki herkesten fazla para alıyor belki bir personel değildir

alpaslan topal

taşerondan hizmet alımı yapıldığı için normal ayrıca ülkenin neredeyse 81 ilinde eğitim fakültesi var yetmez gibi bir de coğrafya,tarih gibi bölümlerde okuyu... Devamını Gör