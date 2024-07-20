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Okuduğunuzda Bi' Taraflarınızla Güleceğiniz Saçmalıktaki Karşı Cins Yalanları

Okuduğunuzda Bi' Taraflarınızla Güleceğiniz Saçmalıktaki Karşı Cins Yalanları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 18:27

Yalanın pembesi, beyazı olur mu? Peki ya iyisi veya kötüsü? Orasını tam olarak bilemeyiz ama 'kötü' yalanların olduğu aşikar. Hele ki söz konusu ilişkiler olduğunda. 

Bugüne kadar duydukları en kötü yalanları paylaşan kişiler, resmen akıl tutulması yaşattı!

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Yalan, günümüz dizi/film sektörünün en büyük ekmeği. Nasıl olmasın ki?

Yalan, günümüz dizi/film sektörünün en büyük ekmeği. Nasıl olmasın ki?

Yalan konusu üzerine sezonlarca dizi çekilebiliyor ülkemizde. Uydurulan yalanlar, bir süre sonra yılan hikayesine dönmeye başlıyor. Tabii bir de duyunca bir taraflarınızla güleceğiniz yalanlar var!

Bir sosyal medya kullanıcısı, bütün yalanları unutmamızı söyleyerek gördüğü en saçma yalanı paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bütün yalanları unutmamızı söyleyerek gördüğü en saçma yalanı paylaştı.
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Tabii bu gözlerimizin göreceği en saçma yalan değildi!

G şeklinde yattığı için. Başka soru? 😂

G şeklinde yattığı için. Başka soru? 😂
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Hmm...

Hmm...
twitter.com

Nasıl buluyorsunuz bu yalanları?

Nasıl buluyorsunuz bu yalanları?
twitter.com
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Buna inanmayan da yani!

Buna inanmayan da yani!
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Araştırılsın lütfen.

Araştırılsın lütfen.
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Her şeyin bir sonu var, yalanın bile.

Her şeyin bir sonu var, yalanın bile.
twitter.com

:(

:(
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Var mı artıran? 😂

Var mı artıran? 😂
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