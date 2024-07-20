Okuduğunuzda Bi' Taraflarınızla Güleceğiniz Saçmalıktaki Karşı Cins Yalanları
Okuduğunuzda Bi' Taraflarınızla Güleceğiniz Saçmalıktaki Karşı Cins Yalanları
Yalanın pembesi, beyazı olur mu? Peki ya iyisi veya kötüsü? Orasını tam olarak bilemeyiz ama 'kötü' yalanların olduğu aşikar. Hele ki söz konusu ilişkiler olduğunda.
Bugüne kadar duydukları en kötü yalanları paylaşan kişiler, resmen akıl tutulması yaşattı!
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Yalan, günümüz dizi/film sektörünün en büyük ekmeği. Nasıl olmasın ki?
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bütün yalanları unutmamızı söyleyerek gördüğü en saçma yalanı paylaştı.
G şeklinde yattığı için. Başka soru? 😂
Hmm...
Nasıl buluyorsunuz bu yalanları?
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Buna inanmayan da yani!
Araştırılsın lütfen.
Her şeyin bir sonu var, yalanın bile.
:(
Var mı artıran? 😂
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