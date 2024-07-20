Okuduğunuzda Bi' Taraflarınızla Güleceğiniz Saçmalıktaki Karşı Cins Yalanları

Yalanın pembesi, beyazı olur mu? Peki ya iyisi veya kötüsü? Orasını tam olarak bilemeyiz ama 'kötü' yalanların olduğu aşikar. Hele ki söz konusu ilişkiler olduğunda.

Bugüne kadar duydukları en kötü yalanları paylaşan kişiler, resmen akıl tutulması yaşattı!