Okan Buruk Sessizliğini Bozdu: Galatasaray Süper Kupa Maçında Topu Neden Dışarı Atmadı?
Okan Buruk Sessizliğini Bozdu: Galatasaray Süper Kupa Maçında Topu Neden Dışarı Atmadı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yle oynanan Süper Kupa'da topu neden dışarı atmadıklarına dair sessizliğini bozdu. Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ilk düdükle birlikte pres yapmaya başladığını ifade ederek 'Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?' dedi.
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Suudi Arabistan'daki kriz sonrası büyük bir kaosa dönen Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi damga vurmuştu.
Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve Süper Kupa maçı tatil edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp golü bulması Fenerbahçe cephesinde bazı tepkilere neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuya açıklık getirdi.
Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇
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