Okan Buruk Sessizliğini Bozdu: Galatasaray Süper Kupa Maçında Topu Neden Dışarı Atmadı?

'Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmazdı.

Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?

Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk.'

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