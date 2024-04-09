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Okan Buruk Sessizliğini Bozdu: Galatasaray Süper Kupa Maçında Topu Neden Dışarı Atmadı?

Okan Buruk Sessizliğini Bozdu: Galatasaray Süper Kupa Maçında Topu Neden Dışarı Atmadı?

galatasaray Süper Kupa Okan Buruk
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 12:01

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yle oynanan Süper Kupa'da topu neden dışarı atmadıklarına dair sessizliğini bozdu. Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ilk düdükle birlikte pres yapmaya başladığını ifade ederek 'Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?' dedi.

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Suudi Arabistan'daki kriz sonrası büyük bir kaosa dönen Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi damga vurmuştu.

Suudi Arabistan'daki kriz sonrası büyük bir kaosa dönen Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi damga vurmuştu.

Sarı-Lacivertlilerin müsabakanın durduğu ilk anda sahadan çekilme planı yaptığı öne sürülürken, Galatasaray ise ilk atağında golü bulmuştu.

Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve Süper Kupa maçı tatil edildi.

Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve Süper Kupa maçı tatil edildi.

Öte yandan Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp golü bulması Fenerbahçe cephesinde bazı tepkilere neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

Öte yandan Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp golü bulması Fenerbahçe cephesinde bazı tepkilere neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

'Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmazdı.

Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? 

Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk.' 

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