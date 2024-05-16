Öğretmenlere Zam Mehmet Şimşek’e Takıldı: Yeşil Pasaporta da İzin Çıkmadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağı önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek. Bakanlık taslakta, öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapmayı planladı ancak zam önerisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldı. Ayrıca özel okulda görevli öğretmenler için planlanan yeşil pasaporta da Dışişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı.