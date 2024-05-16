Öğretmenlere Zam Mehmet Şimşek’e Takıldı: Yeşil Pasaporta da İzin Çıkmadı
Öğretmenlere Zam Mehmet Şimşek’e Takıldı: Yeşil Pasaporta da İzin Çıkmadı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağı önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek. Bakanlık taslakta, öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapmayı planladı ancak zam önerisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldı. Ayrıca özel okulda görevli öğretmenler için planlanan yeşil pasaporta da Dışişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı.
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MEB’in hazırladığı yasa tasarısının en dikkat çeken maddesi, öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması.
Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; yasa tasarısındaki ek zam ücretlerine zam önerisi ise Mehmet Şimşek’e takıldı.
Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti almaktaydı.
Hazırlanan taslakta ek ders ücretinin gösterge rakamı artırıldı. Gece, gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.
Ek ders ücretlerinde yapılması beklenen yüzde 15’lik artışa Hazine ve Maliye Bakanlığından izin çıkmadı.
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Kanun taslağında yer alan bir başka düzenleme ise, özel okullarda 15 yıl ve üzerinde hizmeti olan öğretmen ve yöneticilere yeşil pasaport verilmesi bekleniyordu. Ancak bu düzenlemeye de Dışişleri Bakanlığından onay çıkmadı.
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