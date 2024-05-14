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Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı Atama İddialarına Bakanlık Jet Hızıyla Açıklama Yaptı

Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı Atama İddialarına Bakanlık Jet Hızıyla Açıklama Yaptı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 13:12 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 13:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gerçek Gündem'de yer alan 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' başlıklı habere jet hızıyla cevap verdi.

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Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son dönemde kamuda bir göreve yeniden atanacağı konuşuluyordu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son dönemde kamuda bir göreve yeniden atanacağı konuşuluyordu.

Haziran 2023'te göreve gelen Ocak 2024'te görevden ayrılan Erkan'ın, kendisinden önce görev yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu benzeri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak atanacağı iddiaları son günlerde sıklıkla konuşuluyordu.

Haziran 2023'te göreve gelen Ocak 2024'te görevden ayrılan Erkan'ın, kendisinden önce görev yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu benzeri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak atanacağı iddiaları son günlerde sıklıkla konuşuluyordu.

Erkan hakkındaki atama iddialarında detaylar burada.

Erkan'ın BDDK'ya atanmasının yanında Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'da da üst yönetimde değişiklik iddiaları, Gerçek Gündem isimli internet sitesinde, "Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak?" başlıklı haberde verildi.

Erkan'ın BDDK'ya atanmasının yanında Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'da da üst yönetimde değişiklik iddiaları, Gerçek Gündem isimli internet sitesinde, "Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak?" başlıklı haberde verildi.

Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı, Exim Bank ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın de görevlerine son verileceği öne sürüldü.

Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı, Exim Bank ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın de görevlerine son verileceği öne sürüldü.

Bakanlık, iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Bakanlık, iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bu haberler spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı uydurmalardır' denildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde paylaşıldı:
twitter.com

Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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