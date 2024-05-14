Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı Atama İddialarına Bakanlık Jet Hızıyla Açıklama Yaptı
Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı Atama İddialarına Bakanlık Jet Hızıyla Açıklama Yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gerçek Gündem'de yer alan 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' başlıklı habere jet hızıyla cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son dönemde kamuda bir göreve yeniden atanacağı konuşuluyordu.
Haziran 2023'te göreve gelen Ocak 2024'te görevden ayrılan Erkan'ın, kendisinden önce görev yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu benzeri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak atanacağı iddiaları son günlerde sıklıkla konuşuluyordu.
Erkan'ın BDDK'ya atanmasının yanında Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'da da üst yönetimde değişiklik iddiaları, Gerçek Gündem isimli internet sitesinde, "Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak?" başlıklı haberde verildi.
Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı, Exim Bank ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın de görevlerine son verileceği öne sürüldü.
Bakanlık, iddiaları jet hızıyla yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde paylaşıldı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın