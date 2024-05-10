Hafize Gaye Erkan'ın Göreve Dönüşünde Yeni İddia: Eski Merkez Bankası Başkanları da Atanmıştı

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeniden Türkiye'de bir göreve atanacağına yönelik iddialar birbirini izliyor. Kendisinden önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine göreve gelen Erkan'ın yine Kavcıoğlu'nun atandığı BDDK'nın başına geleceği iddiasından sonra başka bir görev yeri daha olabileceği de öne sürüldü.