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Hafize Gaye Erkan'ın Göreve Dönüşünde Yeni İddia: Eski Merkez Bankası Başkanları da Atanmıştı

Hafize Gaye Erkan'ın Göreve Dönüşünde Yeni İddia: Eski Merkez Bankası Başkanları da Atanmıştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 09:18

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeniden Türkiye'de bir göreve atanacağına yönelik iddialar birbirini izliyor. Kendisinden önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine göreve gelen Erkan'ın yine Kavcıoğlu'nun atandığı BDDK'nın başına geleceği iddiasından sonra başka bir görev yeri daha olabileceği de öne sürüldü.

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TCMB'nin eski Başkanı Hafie Gaye Erkan, ABD'den Türkiye'ye Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak gelmişti.

TCMB'nin eski Başkanı Hafie Gaye Erkan, ABD'den Türkiye'ye Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak gelmişti.

Erkan, zorlu ekonomik süreçte faiz artırımlarına başlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Erkan, verdiği röportajlar ve hakkında çıkan haberlerle gündemde sıklıkla yer alınca göreve geldikten 8 ay sonrasında affını isteyerek ayrılmıştı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanan Dr. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'den sonra da Türkiye'de yine görev alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanan Dr. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'den sonra da Türkiye'de yine görev alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Görev yerini belirtmeden gazeteci Barış Pehlivan ilk olarak bu konuyu gündeme getirmişti.

TCMB'de Erkan'ın gelişiyle eski Başkan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başına getirilmişti.

TCMB'de Erkan'ın gelişiyle eski Başkan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başına getirilmişti.

Erkan'ın da yine Kavcıoğlu'nun yerine getirileceği iddiaları çok taze gündeme geldi.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'nin başına geçeceğini ilk söyleyen gazeteci Toygun Atilla ise görev yerinin farklı bir yer olacağını iddia etti.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'nin başına geçeceğini ilk söyleyen gazeteci Toygun Atilla ise görev yerinin farklı bir yer olacağını iddia etti.

Atilla, Patronlar Dünyası'nda 'Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'na (OECD)  Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacak' dedi. 

Görev yeri Paris olan bu koltuğun, kadrosu da Büyükelçilik oluyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) daha önce de eski Merkez Bankası Başkanlarından Erdem Başçı 19 Nisan 2016'da Murat Çetinkaya'ya görevini devrederek atanmıştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) daha önce de eski Merkez Bankası Başkanlarından Erdem Başçı 19 Nisan 2016'da Murat Çetinkaya'ya görevini devrederek atanmıştı.
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Görevini 5 yıl boyunca sürdüren Başçı, bu koltuğu yine bir ekonomist olan Prof. Dr. Kerem Alkin'e devretmişti. Alkin, halen görevini sürdürüyor.

Görevini 5 yıl boyunca sürdüren Başçı, bu koltuğu yine bir ekonomist olan Prof. Dr. Kerem Alkin'e devretmişti. Alkin, halen görevini sürdürüyor.
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