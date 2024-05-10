Hafize Gaye Erkan'ın Göreve Dönüşünde Yeni İddia: Eski Merkez Bankası Başkanları da Atanmıştı
Hafize Gaye Erkan'ın Göreve Dönüşünde Yeni İddia: Eski Merkez Bankası Başkanları da Atanmıştı
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeniden Türkiye'de bir göreve atanacağına yönelik iddialar birbirini izliyor. Kendisinden önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine göreve gelen Erkan'ın yine Kavcıoğlu'nun atandığı BDDK'nın başına geleceği iddiasından sonra başka bir görev yeri daha olabileceği de öne sürüldü.
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TCMB'nin eski Başkanı Hafie Gaye Erkan, ABD'den Türkiye'ye Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak gelmişti.
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanan Dr. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'den sonra da Türkiye'de yine görev alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
TCMB'de Erkan'ın gelişiyle eski Başkan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başına getirilmişti.
Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'nin başına geçeceğini ilk söyleyen gazeteci Toygun Atilla ise görev yerinin farklı bir yer olacağını iddia etti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) daha önce de eski Merkez Bankası Başkanlarından Erdem Başçı 19 Nisan 2016'da Murat Çetinkaya'ya görevini devrederek atanmıştı.
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Görevini 5 yıl boyunca sürdüren Başçı, bu koltuğu yine bir ekonomist olan Prof. Dr. Kerem Alkin'e devretmişti. Alkin, halen görevini sürdürüyor.
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