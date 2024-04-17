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Barış Pehlivan'dan Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Yeni Görev" İddiası

Barış Pehlivan'dan Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Yeni Görev" İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 10:10

2023 seçimlerinin ardından ABD'den gelerek Merkez Bankası'nın başına geçen Hafize Gaye Erkan, çokça tartışılmıştı. Görevdeyken de gündemden kaçamayan Erkan, ailesi hakkında çıkan iddiaların ardından görevden ayrılmıştı. Cumhuriyet'te gazeteci Barış Pehlivan, Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni bir görev için söz verdiğini' iddia etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak Haziran 2023'te göreve gelen Erkan, göreve gelmesi ve görevi sürecinde yaptığı faiz artırımlarıyla sıklıkla gündemde yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak Haziran 2023'te göreve gelen Erkan, göreve gelmesi ve görevi sürecinde yaptığı faiz artırımlarıyla sıklıkla gündemde yer aldı.

Hafize Gaye Erkan, ABD'den geldiğinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak sunulurken, ABD'deki bankacılık kariyeri de merak edilmişti.

Bakınız.

Erkan'ın göreve gelmesi sonrasında, Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi, hızla rasyonel politikalara dönüşü de eski değişimler nedeniyle merakla ve ilgiyle izlenmişti.

Erkan'ın göreve gelmesi sonrasında, Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi, hızla rasyonel politikalara dönüşü de eski değişimler nedeniyle merakla ve ilgiyle izlenmişti.

Hafize Gaye Erkan, 2024 yılı başında verdiği röportajla 'Merkez Bankacılığı' çevrelerinde şaşkınlıkla karşılanmış, enflasyonla mücadele konusunda söyledikleri de 'viral' olmuştu.

Detayları burada.

Gerek ailesi, gerek de ailevi durumları çok konuşulan Erkan'ın hakkında çıkan iddialar ise görevden ayrılma sürecini hazırlayan etkenler olmuştu.

Gerek ailesi, gerek de ailevi durumları çok konuşulan Erkan'ın hakkında çıkan iddialar ise görevden ayrılma sürecini hazırlayan etkenler olmuştu.

Erkan, 'görevden affını' ailevi nedenlerle isterken, ayrılık kararı Resmi Gazete'de 'görevden alındığı' şeklinde belirtilmişti.

Erkan'ın ailevi nedenlerle görevden ayrıldığını açıklamasıyla yerine yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.

Erkan'ın ailevi nedenlerle görevden ayrıldığını açıklamasıyla yerine yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.

Merkez Bankası başkanlığını bıraktıktan sonra devir teslim töreni yapılmadan ayrılan Erkan, bir daha kameralar karşısına hiç çıkmamıştı.

Başkanlığı esnasında İstanbul'da kiralardan şikayet eden Erkan, aylar sonra en lüks otellerden birinde olduğu da iddia edilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan, Erkan'ın İstanbul'da kalışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim sonrasını bekle" şeklindeki ifadeleriyle "Yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş" iddiasıyla açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan, Erkan'ın İstanbul'da kalışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim sonrasını bekle" şeklindeki ifadeleriyle "Yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş" iddiasıyla açıkladı.
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Pehlivan, Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmediğini belirtirken, "Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmediğini belirtirken, "Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın 'Bekle dedi, o da bekledi' başlıklı yazısında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a 'seçim sonrasını bekle' demiş. Ve yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş' derken, 'İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış. Hatta İstanbul’un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye’de kalmak yatıyormuş' diye belirtti.

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