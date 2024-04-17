Barış Pehlivan'dan Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Yeni Görev" İddiası
Barış Pehlivan'dan Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Yeni Görev" İddiası
2023 seçimlerinin ardından ABD'den gelerek Merkez Bankası'nın başına geçen Hafize Gaye Erkan, çokça tartışılmıştı. Görevdeyken de gündemden kaçamayan Erkan, ailesi hakkında çıkan iddiaların ardından görevden ayrılmıştı. Cumhuriyet'te gazeteci Barış Pehlivan, Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni bir görev için söz verdiğini' iddia etti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak Haziran 2023'te göreve gelen Erkan, göreve gelmesi ve görevi sürecinde yaptığı faiz artırımlarıyla sıklıkla gündemde yer aldı.
Erkan'ın göreve gelmesi sonrasında, Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi, hızla rasyonel politikalara dönüşü de eski değişimler nedeniyle merakla ve ilgiyle izlenmişti.
Gerek ailesi, gerek de ailevi durumları çok konuşulan Erkan'ın hakkında çıkan iddialar ise görevden ayrılma sürecini hazırlayan etkenler olmuştu.
Erkan'ın ailevi nedenlerle görevden ayrıldığını açıklamasıyla yerine yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.
Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan, Erkan'ın İstanbul'da kalışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim sonrasını bekle" şeklindeki ifadeleriyle "Yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş" iddiasıyla açıkladı.
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Pehlivan, Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmediğini belirtirken, "Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.
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