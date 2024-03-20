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"İstanbul, Manhattan'dan Pahalı" Demişti: Eski TCMB Başkanı Erkan, Gecesi 1 Aylık Kiraya Bedel Otelde Tatilde!

"İstanbul, Manhattan'dan Pahalı" Demişti: Eski TCMB Başkanı Erkan, Gecesi 1 Aylık Kiraya Bedel Otelde Tatilde!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 20.03.2024 - 11:14

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, görev süresinde yaptığı pahalılık açıklamaları ve ailesiyle gündeme gelmişti. Görevden ayrılmasına da sebep olan ailesiyle ilgili iddialar sonrası İstanbul'da lüks bir otelde tatil yaptığı iddia edildi.

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Hafize Gaye Erkan, göreve gelişi, yaptıkları, açıklamaları ve ailesiyle Merkez Bankası kültürüne renk katmıştı.

Hafize Gaye Erkan, göreve gelişi, yaptıkları, açıklamaları ve ailesiyle Merkez Bankası kültürüne renk katmıştı.

Göreve gelirken, bankacılık geçmişi ve 'anne' olmasıyla 'Müthiş Türk Kızı' söylemlerine mazhar olan Erkan, görevinde medyayla iki kırılma noktası yaşamış, sonrasında görevi son bulmuştu.

"İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Ev bulamadık, annemlerde kalıyoruz."

"İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Ev bulamadık, annemlerde kalıyoruz."

Erkan'ın küçük bebeği olan bir anne olması nedeniyle TCMB'deki mesaisine anne ve babasının eşlik etmesi çok konuşulurken, Ahmet Hakan'a verdiği röportajda da İstanbul'un pahalılığından yakınarak 'İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Ev bulamadık, annemlerde kalıyoruz' sözleri tartışmalara neden olmuştu. 'Fiyat istikrarını sağlamakla' görevli bir kurumun başkanının pahalılıktan yakınması gündemden uzun süre düşmemişti.

Bakınız.

Erkan'ın ailesiyle ilgili mesaisinde yaşananlara yönelik iddialar sonrasında da görevi kendi paylaşımına göre "affını isteyerek", Resmi Gazete'de de "görevden alındığı" belirtilerek son bulmuştu.

Erkan'ın ailesiyle ilgili mesaisinde yaşananlara yönelik iddialar sonrasında da görevi kendi paylaşımına göre "affını isteyerek", Resmi Gazete'de de "görevden alındığı" belirtilerek son bulmuştu.

Merak edenler için detaylar burada.

Erkan'ın ayrılmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna da kendisinden sonra göreve gelen yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.

Erkan'ın ayrılmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna da kendisinden sonra göreve gelen yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.

Erkan, pahalılıktan şikayet ederken, Ocak 2024 döneminde ayrıldığı görevi sonrası kendisine yönelik kulis iddialar bitmezken, kameralara görünmemiş, devir teslim töreni dahi yapılmamıştı.

Erkan, pahalılıktan şikayet ederken, Ocak 2024 döneminde ayrıldığı görevi sonrası kendisine yönelik kulis iddialar bitmezken, kameralara görünmemiş, devir teslim töreni dahi yapılmamıştı.

Haziran 2024'te göreve gelişini ve Erkan'ın babasıyla yapılan görüşmeyi de duyuran gazeteci Toygun Atilla, Patronlar Dünyası'nda Hafize Gaye Erkan, eşi ve oğlunun son bir haftadır boğazdaki lüks mekanlardan Four Seasons Otel'de birlikte tatil yaptıklarını iddia etti.

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"Merkez Bankası günlerinin stresini ailesi ile boğazın keyfini çıkararak atıyor."

"Merkez Bankası günlerinin stresini ailesi ile boğazın keyfini çıkararak atıyor."

'Görevinden ayrıldığı günden beri ortalıkta gözükmeyen Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası günlerinin stresini ailesi ile boğazın keyfini çıkararak atıyor. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı olduğunda oğlu Aslan Selim, henüz 9 aylıktı. Eşi Batur Biçer'de Amerika'da çalışıyordu.' ifadeleriyle ailenin birlikte vakit geçirdiğini, 'O günlerin acısını eşi Batur Biçer ve oğlu Aslan Selim ile birlikte boğazın en güzel lokasyonlarından birinde yer alan Four Season Otel'de tatil yaparak geçiriyor' diyerek anlattı. .

Otelde 2 yetişkin 1 çocuk bir gece konaklamanın bedeli 25 bin 500 TL seviyesinde olurken, bu ücret İstanbul'da bir ev kirasına denk geliyor.

Otelde 2 yetişkin 1 çocuk bir gece konaklamanın bedeli 25 bin 500 TL seviyesinde olurken, bu ücret İstanbul'da bir ev kirasına denk geliyor.

Erkan'ın lüks otelde konaklaması yorumlara da neden oldu.

Erkan'ın lüks otelde konaklaması yorumlara da neden oldu.
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