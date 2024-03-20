"İstanbul, Manhattan'dan Pahalı" Demişti: Eski TCMB Başkanı Erkan, Gecesi 1 Aylık Kiraya Bedel Otelde Tatilde!
"İstanbul, Manhattan'dan Pahalı" Demişti: Eski TCMB Başkanı Erkan, Gecesi 1 Aylık Kiraya Bedel Otelde Tatilde!
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, görev süresinde yaptığı pahalılık açıklamaları ve ailesiyle gündeme gelmişti. Görevden ayrılmasına da sebep olan ailesiyle ilgili iddialar sonrası İstanbul'da lüks bir otelde tatil yaptığı iddia edildi.
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Hafize Gaye Erkan, göreve gelişi, yaptıkları, açıklamaları ve ailesiyle Merkez Bankası kültürüne renk katmıştı.
"İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Ev bulamadık, annemlerde kalıyoruz."
Erkan'ın ailesiyle ilgili mesaisinde yaşananlara yönelik iddialar sonrasında da görevi kendi paylaşımına göre "affını isteyerek", Resmi Gazete'de de "görevden alındığı" belirtilerek son bulmuştu.
Erkan'ın ayrılmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna da kendisinden sonra göreve gelen yardımcılarından Fatih Karahan getirilmişti.
Erkan, pahalılıktan şikayet ederken, Ocak 2024 döneminde ayrıldığı görevi sonrası kendisine yönelik kulis iddialar bitmezken, kameralara görünmemiş, devir teslim töreni dahi yapılmamıştı.
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"Merkez Bankası günlerinin stresini ailesi ile boğazın keyfini çıkararak atıyor."
Otelde 2 yetişkin 1 çocuk bir gece konaklamanın bedeli 25 bin 500 TL seviyesinde olurken, bu ücret İstanbul'da bir ev kirasına denk geliyor.
Erkan'ın lüks otelde konaklaması yorumlara da neden oldu.
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