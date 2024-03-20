"İstanbul, Manhattan'dan Pahalı" Demişti: Eski TCMB Başkanı Erkan, Gecesi 1 Aylık Kiraya Bedel Otelde Tatilde!

Erkan'ın küçük bebeği olan bir anne olması nedeniyle TCMB'deki mesaisine anne ve babasının eşlik etmesi çok konuşulurken, Ahmet Hakan'a verdiği röportajda da İstanbul'un pahalılığından yakınarak 'İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Ev bulamadık, annemlerde kalıyoruz' sözleri tartışmalara neden olmuştu. 'Fiyat istikrarını sağlamakla' görevli bir kurumun başkanının pahalılıktan yakınması gündemden uzun süre düşmemişti.