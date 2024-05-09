Ekonomi Kulislerinde Büyük Bomba: “Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı’nı İkna Etti, Hafize Gaye Erkan Geri Dönüyor”
Ekonomi Kulislerinde Büyük Bomba: “Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı’nı İkna Etti, Hafize Gaye Erkan Geri Dönüyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda görevden alınan Hafıze Gaye Erkan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na (BDDK) getirilecek.
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Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan haziranda sürpriz bir koltuğa mı geçecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden aldığı Hafize Gaye Erkan hakkındaki çarpıcı bir iddia kulisleri hareketlendirdi.
Halk TV’de yer alan habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacak ve yerine Hafize Gaye Erkan atanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan’ın BDDK Başkanı olarak ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna ettiği konuşuluyor.
28 Mayıs 2023’te yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin akabinde Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna geçiren Erdoğan Hafize Gaye Erkan’ı Şahap Kavcıoğlu’nun yerine TCMB Başkanı olarak tayin etmişti.
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimin ardından yeni bir görev için söz verdiği Barış Pehlivan tarafından da gündeme getirilmişti. İddiayı aktaran gazeteci Barış Pehlivan, "İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış" diye yazmıştı.
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