Dünya Tarihini Değiştiren Ekonomi Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Dünya Tarihini Değiştiren Ekonomi Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Dünya tarihinde dönüm noktası olmuş, birçok yapıyı etkilemiş ekonomik olaylar meydana geldi. Bu olaylarla bazı dinamikler tekrar şekillendi.
Peki ya sen bu ekonomik olaylara ne kadar hakimsin?
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1. Hangisi Orta Çağ Avrupa'sında ekonomik değişimi hızlandıran bir faktördü?
2. Hangisi İngiliz Sanayi Devrimi'nde etkili olan faktörlerden biri değildir?
3. 1929 Büyük Bunalımı'nın başlangıç noktası hangi olayla ilişkilidir?
4. 1973 Petrol Krizi'nin başlıca nedeni nedir?
5. Sovyetler Birliği'nin dağılması hangi ekonomik nedenlerden etkilendi?
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