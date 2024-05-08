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Dünya Tarihini Değiştiren Ekonomi Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Dünya Tarihini Değiştiren Ekonomi Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 17:01

Dünya tarihinde dönüm noktası olmuş, birçok yapıyı etkilemiş ekonomik olaylar meydana geldi. Bu olaylarla bazı dinamikler tekrar şekillendi. 

Peki ya sen bu ekonomik olaylara ne kadar hakimsin?

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1. Hangisi Orta Çağ Avrupa'sında ekonomik değişimi hızlandıran bir faktördü?

1. Hangisi Orta Çağ Avrupa'sında ekonomik değişimi hızlandıran bir faktördü?

2. Hangisi İngiliz Sanayi Devrimi'nde etkili olan faktörlerden biri değildir?

2. Hangisi İngiliz Sanayi Devrimi'nde etkili olan faktörlerden biri değildir?

3. 1929 Büyük Bunalımı'nın başlangıç noktası hangi olayla ilişkilidir?

3. 1929 Büyük Bunalımı'nın başlangıç noktası hangi olayla ilişkilidir?

4. 1973 Petrol Krizi'nin başlıca nedeni nedir?

4. 1973 Petrol Krizi'nin başlıca nedeni nedir?

5. Sovyetler Birliği'nin dağılması hangi ekonomik nedenlerden etkilendi?

5. Sovyetler Birliği'nin dağılması hangi ekonomik nedenlerden etkilendi?
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6. Küba'nın ekonomik tarihi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan olay hangisidir?

7. Hangisi 2008 Küresel Mali Krizi'nin bir sonucu olarak görülen bir ekonomik değişikliktir?

7. Hangisi 2008 Küresel Mali Krizi'nin bir sonucu olarak görülen bir ekonomik değişikliktir?

8. Hangisi Avrupa Birliği'nin ekonomik birliğinin bir sonucu olarak kabul edilen bir gelişmedir?

8. Hangisi Avrupa Birliği'nin ekonomik birliğinin bir sonucu olarak kabul edilen bir gelişmedir?

Fazlasıyla!

Sen dünya tarihini değiştiren olaylara fazlasıyla hakimsin! Bu konuda kaçırdığın yalnızca ufak tefek şeyler var. Ekonomiye, gündeme ve tüm halkı etkileyecek konulara oldukça ilgilisin. Bu konularda bilgi eksiğin olsa bile tamamlamaya hazırsın!

Yeterli derecede!

Sen dünyayı etkileyen ekonomik olaylara yeterli derecede hakimsin! Her şeyi detaylı bir biçimde bilmiyorsun fakat öğrenmek için elinden geleni yapıyorsun. Herhangi bir konuda eksiğin olursa hemen tamamlamaya hazırsın!

Eh işte!

Senin dünyayı etkileyen ve tarihi değiştiren ekonomik olaylara pek hakim olduğunu söyleyemeyiz... Kendini geliştirmen gereken pek çok konu var. Kendini çok daha bilgili hissettiğinde, ben hazırım dediğinde tekrar bu testte görüşmek üzere!

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