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Öğrendiğiniz An Herkese Anlatmak İsteyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İlginç 17 Bilgi

Öğrendiğiniz An Herkese Anlatmak İsteyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İlginç 17 Bilgi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 11:01

Bugün, herkesin bilmesi gereken birbirinden ilginç 17 bilgiye bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyn.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İneklerin bulundukları ülke ve bölgelere göre farklı aksanları var."

1. "İneklerin bulundukları ülke ve bölgelere göre farklı aksanları var."

2. "Kızılgerdan kuşları gözlüğünüzün camında kendi yansımalarını görerek size saldırabilir."

2. "Kızılgerdan kuşları gözlüğünüzün camında kendi yansımalarını görerek size saldırabilir."

3. "Pirinç kapı tokmakları kendi kendini dezenfekte edebilirken cam kapı tokmakları en çok mikrobu tutan türdür."

3. "Pirinç kapı tokmakları kendi kendini dezenfekte edebilirken cam kapı tokmakları en çok mikrobu tutan türdür."

'Eğer kapı tokmağınızı değiştirecekseniz bu bilgiyi aklınızda tutmanız iyi olur.'

4. "Bir milyon saniye on bir güne denk geliyor. Bir milyar saniyeyse yaklaşık otuz yıl demek oluyor."

4. "Bir milyon saniye on bir güne denk geliyor. Bir milyar saniyeyse yaklaşık otuz yıl demek oluyor."

5. "Bir gece ansınızın duyma yetinizi kaybedebilirsiniz ve 48 saat içerisinde tedavi edilirse geri döndürülme ihtimali var."

5. "Bir gece ansınızın duyma yetinizi kaybedebilirsiniz ve 48 saat içerisinde tedavi edilirse geri döndürülme ihtimali var."

'Ayrıca ne kadar beklerseniz tedavinin o kadar zorlaştığını belirtmem lazım.'

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6. "Yılanlarda insanlar gibi osurabilir ve genelde osurukları çok sesli olur."

6. "Yılanlarda insanlar gibi osurabilir ve genelde osurukları çok sesli olur."

7. "İşaret dili kullanıcılarının da, aynı normal diller gibi aksanı oluyor."

8. "Böcek postalayabileceğini öğrendikten sonra kargolarıma karşı birçok korkum olduğunu söyleyebilirim."

8. "Böcek postalayabileceğini öğrendikten sonra kargolarıma karşı birçok korkum olduğunu söyleyebilirim."

9. "Kaşınan bir sinek ısırığından muzdaripseniz üzerine sıcak bir kaşık koymayı deneyin."

9. "Kaşınan bir sinek ısırığından muzdaripseniz üzerine sıcak bir kaşık koymayı deneyin."

'Kısa sürede kaşıntıyı tamamiyle kesiyor.'

10. "Gezegenimizdeki ilk kara yırtıcıları büyük ihtimalle kocaman akreplerdi."

10. "Gezegenimizdeki ilk kara yırtıcıları büyük ihtimalle kocaman akreplerdi."
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11. "Eğer yüzdelerle ilgili bir sorununuz varsa, sayıları tersine çevirmeyi deneyin."

11. "Eğer yüzdelerle ilgili bir sorununuz varsa, sayıları tersine çevirmeyi deneyin."

'Örneğin, 200'ün yüzde 5'i ve 5'in yüzde 200'ü ile aynı sayı olacaktır.'

12. "Köpekbalıkları ağaçlardan daha uzun bir süredir dünyadalar."

12. "Köpekbalıkları ağaçlardan daha uzun bir süredir dünyadalar."

13. "Bazı insanlar diğerleri gibi kendi kendine konuşmuyor!"

14. "Eğer bir kaza sonucu birisi kolunu ya da bacağını kaybettiyse genelde ilk sağlık görevlileri diğer çalışanları ve hastane görevlilerini uyararak zihnen hazırlanmalarına yardımcı olmakla yükümlüler."

14. "Eğer bir kaza sonucu birisi kolunu ya da bacağını kaybettiyse genelde ilk sağlık görevlileri diğer çalışanları ve hastane görevlilerini uyararak zihnen hazırlanmalarına yardımcı olmakla yükümlüler."

15. "Geçen Yılbaşı'nda hediyelik alışveriş yapan insanların en az yüzde 50'si hala aldıklarının borçlarını ödeyemedi."

15. "Geçen Yılbaşı'nda hediyelik alışveriş yapan insanların en az yüzde 50'si hala aldıklarının borçlarını ödeyemedi."
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16. "Bir kişinin, istismarcı ve sorunlu bir ilişkiden tamamiyle kurtulması ortalama 7 deneme sürüyor!"

16. "Bir kişinin, istismarcı ve sorunlu bir ilişkiden tamamiyle kurtulması ortalama 7 deneme sürüyor!"

17. "Alerji ilaçlarının depresyon ve ruhsal bozukluklara yol açabildiği kanıtlanmış gerçektir."

17. "Alerji ilaçlarının depresyon ve ruhsal bozukluklara yol açabildiği kanıtlanmış gerçektir."

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