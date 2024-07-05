Oğlunu Dudağından Öpen Hilton'dan Kovboy Bella Hadid'e 5 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

'Medyayı besleyen uzun lensli kameranın açgözlülüğü nedeniyle bu çok özel zamanda ailemizin mahremiyetine saygısızlık ve istismar edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Tüm bunlara rağmen anne baba ve bebek mutlu ve sağlıklı'