Ödül Alan Alişan'dan Teşekkür Konuşmasında Hasan Can Kaya'ya "Fantezi" Göndermesi
Ödül Alan Alişan'dan Teşekkür Konuşmasında Hasan Can Kaya'ya "Fantezi" Göndermesi
Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'ne katılan ve ödül alan isimlerden bir tanesi de Alişan oldu. Sahnede ödülünü aldığı sırada konuşma yapan Alişan, Konuşanlar programıyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'ya 'fantezi' göndermesinde bulundu.
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Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Geceden pek çok an dikkat çekerken ünlü isimlerimizin açıklamaları radarımıza takıldı.
Gecede ödül alan isimlerden bir tanesi de Alişan oldu.
Diğer bir yandan geceye katılan Hasan Can Kaya'ya da gönderme yapmadan duramadı.
Alişan ödülünü alırken sahneden Hasan Can Kaya'ya seslenerek "Burası Hasan Can'ı ilgilendiriyor. Yılın 'Fantezi Erkeği' yazıyor." diyerek herkesi güldürdü.
Alişan'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı anlar herkesi kahkahalara boğdu:
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