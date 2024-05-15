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Ödül Alan Alişan'dan Teşekkür Konuşmasında Hasan Can Kaya'ya "Fantezi" Göndermesi

Ödül Alan Alişan'dan Teşekkür Konuşmasında Hasan Can Kaya'ya "Fantezi" Göndermesi

Alişan Hasan Can Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 17:32

Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'ne katılan ve ödül alan isimlerden bir tanesi de Alişan oldu. Sahnede ödülünü aldığı sırada konuşma yapan Alişan, Konuşanlar programıyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'ya 'fantezi' göndermesinde bulundu.

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Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Geceden pek çok an dikkat çekerken ünlü isimlerimizin açıklamaları radarımıza takıldı.

Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Geceden pek çok an dikkat çekerken ünlü isimlerimizin açıklamaları radarımıza takıldı.

Mert Demir, Acun Ilıcalı, Furkan Andıç, Nilsu Berfin Aktaş, Hasan Can Kaya gibi isimler ödül törenine katılan isimler arasındaydı.

Gecede ödül alan isimlerden bir tanesi de Alişan oldu.

Gecede ödül alan isimlerden bir tanesi de Alişan oldu.

'En İyi Fantezi-Arabesk Müzik Sanatçısı' seçilen Alişan, 'Mesleğe ilk başladığımda öncelikli amacım çok ünlü olmak ve çok para kazanmak değildi. İyi konuşulmak ve çocuğuma manevi anlamda iyi bir miras bırakmak her zaman tek gayem oldu' açıklamalarıyla dikkat çekti.

Diğer bir yandan geceye katılan Hasan Can Kaya'ya da gönderme yapmadan duramadı.

Diğer bir yandan geceye katılan Hasan Can Kaya'ya da gönderme yapmadan duramadı.

En İyi Komedyen' ve 'En İyi Talk Show' ödüllerinin sahibi olan Kaya da geceye katılan konuklardan biriydi. Geçirdiği kazanın ardından geceye kolundaki atelle katıldı.

Alişan ödülünü alırken sahneden Hasan Can Kaya'ya seslenerek "Burası Hasan Can'ı ilgilendiriyor. Yılın 'Fantezi Erkeği' yazıyor." diyerek herkesi güldürdü.

Alişan ödülünü alırken sahneden Hasan Can Kaya'ya seslenerek "Burası Hasan Can'ı ilgilendiriyor. Yılın 'Fantezi Erkeği' yazıyor." diyerek herkesi güldürdü.

'Benim oğlum 5 yaşında. 2 sene sonra okuma yazmayı öğrenecek ve ödüllerin çoğunda, burası Hasan Can'ı ilgilendiriyor 'Fantezi Erkeği' yazıyor. Yani burada inşallah müzik eklenmiştir diye... 'En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı' eklenmiş şükürler olsun, çok teşekkürler.'

Alişan'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı anlar herkesi kahkahalara boğdu:

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