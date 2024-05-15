Ödül Alan Alişan'dan Teşekkür Konuşmasında Hasan Can Kaya'ya "Fantezi" Göndermesi

'En İyi Fantezi-Arabesk Müzik Sanatçısı' seçilen Alişan, 'Mesleğe ilk başladığımda öncelikli amacım çok ünlü olmak ve çok para kazanmak değildi. İyi konuşulmak ve çocuğuma manevi anlamda iyi bir miras bırakmak her zaman tek gayem oldu' açıklamalarıyla dikkat çekti.