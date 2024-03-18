Ödeme Planı Nasıl? Konut ve İş Yerleri İçin Hibe Ne Kadar? İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Kredisi Detayları
Ödeme Planı Nasıl? Konut ve İş Yerleri İçin Hibe Ne Kadar? İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Kredisi Detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki 'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı.
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Videoda merak edilen sorular yanıtlandı.
Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
Kredi için gelir şartı aranıyor mu?
Kiracılara destek sağlanacak mı?
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Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?
Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?
Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak?
Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?
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