Konut Fiyatlarında Artış Azalsa da Sürüyor: İstanbul'da Ortalama Bir Ev Ne Kadar Oldu?

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmelerde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3-2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5-85,6 ve 70,4 oranlarında artış gösterdi.