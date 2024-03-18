Konut Fiyatlarında Artış Azalsa da Sürüyor: İstanbul'da Ortalama Bir Ev Ne Kadar Oldu?
Konut Fiyatlarında Artış Azalsa da Sürüyor: İstanbul'da Ortalama Bir Ev Ne Kadar Oldu?
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Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.
İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı, metrekare birim fiyatlarına göre 5 milyon 415 bin 576 TL olurken, Türkiye'de ortalama 120 metrekare bir ev 3 milyon 708 bin 36 TL oldu.
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