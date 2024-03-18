Görüş Bildir
Haberler
Finans
Konut Fiyatlarında Artış Azalsa da Sürüyor: İstanbul'da Ortalama Bir Ev Ne Kadar Oldu?

etiket Konut Fiyatlarında Artış Azalsa da Sürüyor: İstanbul'da Ortalama Bir Ev Ne Kadar Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 11:11

TCMB'nin açıkladığı, Konut fiyat endeksi, ocak ayında aylık yüzde 2,3, yıllık nominal yüzde 68 oranında arttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

TCMB'den yapılan açıklamada, 'Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190,0 seviyesinde gerçekleştiği' belirtildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmelerde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3-2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5-85,6 ve 70,4 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı, metrekare birim fiyatlarına göre 5 milyon 415 bin 576 TL olurken, Türkiye'de ortalama 120 metrekare bir ev 3 milyon 708 bin 36 TL oldu.

İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı, metrekare birim fiyatlarına göre 5 milyon 415 bin 576 TL olurken, Türkiye'de ortalama 120 metrekare bir ev 3 milyon 708 bin 36 TL oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KoSeKu

Ankara da oturum 1+1 800bin lira

mugobiz

Maaşımdan her ay 10bin tl arttırıp kenara atarsam, 40 sene daha çalışıp İstanbul'dan ortalama bir ev alabiliyorum... Manzaralı mezarlar kaç lira acaba. 40 s... Devamını Gör