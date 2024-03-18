SPK'dan "Dolar Yükselecek" Söylemlerine Soruşturma Başlatıldı
SPK'dan "Dolar Yükselecek" Söylemlerine Soruşturma Başlatıldı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), döviz fiyatlarını etkileyerek, gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dolar/TL kurunun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından 40 liraya yükseleceği iddialarına yönelik açıklama yapmıştı. Açıklamada suç duyurusu yapılacağı belirtilmişti.
SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunuldu.
SPK'nın açıklaması burada.
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