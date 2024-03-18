Tepkiler ve Beklentilerdeki Farklılık: "Dolar 40 TL Olacak" İddiaları Yalanlandı Ama Detay Ne Oldu?

Merkez Bankası'nın yakın geçmişte, 'Beklenti Anketi' olarak yayımladığı, sonrasında bir türlü dengeyi tutturamayıp öğrenemeyen bir kesime karşı, karışıklıklara mahal vermemek adına 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne çevirdiği ankette dolar beklentisi yine anlaşılmayınca yapılan açıklama dikkat çekti. Ancak daha önce 'dolar 10 lira olacak' diyen ekonomist ve piyasa uzmanlarına karşı açılan dava da hatırlanınca ortalık biraz karıştı. Gelin birlikte bakalım, beklentiler ne? Yalanlamaya verilen tepkiler ne?