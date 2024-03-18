Tepkiler ve Beklentilerdeki Farklılık: "Dolar 40 TL Olacak" İddiaları Yalanlandı Ama Detay Ne Oldu?
Tepkiler ve Beklentilerdeki Farklılık: "Dolar 40 TL Olacak" İddiaları Yalanlandı Ama Detay Ne Oldu?
Merkez Bankası'nın yakın geçmişte, 'Beklenti Anketi' olarak yayımladığı, sonrasında bir türlü dengeyi tutturamayıp öğrenemeyen bir kesime karşı, karışıklıklara mahal vermemek adına 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne çevirdiği ankette dolar beklentisi yine anlaşılmayınca yapılan açıklama dikkat çekti. Ancak daha önce 'dolar 10 lira olacak' diyen ekonomist ve piyasa uzmanlarına karşı açılan dava da hatırlanınca ortalık biraz karıştı. Gelin birlikte bakalım, beklentiler ne? Yalanlamaya verilen tepkiler ne?
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Dolar/TL, Türkiye'de önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, ekonomideki algıları da görebilmek için öne çıkar. Vatandaşın dolar ve altın talebi beklentileri gösterirken, uzun yıllardır dolarda sabit bir seyrin yakalanmak istenmesinin sebeplerinden biri de budur.
Tam 5 yıl önce 2018 kur atakları sonrasında 5,50 seviyelerinde olan dolar, 1 yıl sonra 6,55 lira, 2 yıl sonra 7,30 ve 3 yıl sonra da 14,60 seviyelerindeydi. Tam 5 yıl sonra da 32,30 seviyesinde bulunurken, bir dönem "10 lira olması beklenen" dolardan bahsedenlere dava açılmış, davanın görüldüğü tarihte dolar/TL'nin 14 lira seviyelerinde olmuştu.
2023 Mayıs seçimleri öncesinde dolar/TL'de seyir, "20 lirayı görmemek üzere" olurken, seçimler sonrasında göreve gelen ekonomi yönetiminde ilk dönem uygulanan "rasyonel" politikalarla kurda bir yükseliş görülürken, 29 Mayıs 2023'te 20 TL'yi göre dolar, Temmuz 2023 sonunda 27 lira seviyesine çıkmıştı.
TCMB'nin geçmişte "Beklenti Anketi" olarak yaptığı ve yayımladığı ankette, piyasada finans ve reel sektör profesyonellerinin beklentilerine yönelik anket sonuçları, uzun süre Merkez Bankası'nın "beklentisi" sanılınca, ismi değişmiş "Piyasa Katılımcıları Anketi" olmuştu. Halen konunun anlaşılamadığı görülürken, söylentiler de farklı boyut kazandı.
Seçim sonrasına yönelik birçok iddia yayılırken, özellikle ekonomi yönetimi ve DMM tarafından çoğunun yalanladığı görülüyor.
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Biz, piyasa içindeki gerçek şekillere bakalım. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar beklentisi 40,53 olmuştu. Vadeli piyasalarda da yıl sonu dolar/TL fiyatlamasının 44,50 seviyesinden yapıldığı görülüyor.
Bir de İletişim Başkanlığı tarafından yapılan cevaba gelen yorumlar var.
Dolar/TL için yapılan yorumlar düşündürürken,
Geçmişte olanları,
Beklenti yönetimini de hatırlatıyor.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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Dolar, seçimlerden sonra kaç olur sizce?
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