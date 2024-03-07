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Obeziteyle Mücadelede Sporun Önemi

etiket Obeziteyle Mücadelede Sporun Önemi

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 17:13

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 raporuna göre, Türkiye, Avrupa'da obezite konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yetişkinlerde ve çocuklarda obezite oranlarının arttığı bu süreç, sağlık yetkililerini ve uzmanları endişelendiriyor.

Söz konusu raporda 200 ülke arasında Türkiye obezite oranları açısından kadınlarda 42, erkeklerde 60. sırada yer aldı.

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Araştırmaya göre Türkiye’de 20 yaş ve üstü bireylerde obezite oranları 30 yıldan uzun süredir hem kadınlarda hem de erkeklerde artış gösterirken Türkiye’de kadınlarda obezite görülme sıklığının 2022’de yüzde 42.6’ya yükseldiği belirtildi. Erkeklerde ise bu oran, aynı sürede yüzde 26.2’ye çıktı.

Araştırmaya göre Türkiye’de 20 yaş ve üstü bireylerde obezite oranları 30 yıldan uzun süredir hem kadınlarda hem de erkeklerde artış gösterirken Türkiye’de kadınlarda obezite görülme sıklığının 2022’de yüzde 42.6’ya yükseldiği belirtildi. Erkeklerde ise bu oran, aynı sürede yüzde 26.2’ye çıktı.

Hızla artan bu oranlar, obeziteyle beraber dünya genelinde insanların yaşam kalitesini düşürmekte, sağlık sistemlerini zorlamakta ve toplumların ekonomik yükünü artırmaktadır. Bu bağlamda, obezite ile mücadele sadece bireylerin değil, tüm toplumun ve sağlık sistemlerinin sorumluluğundadır. Bu yüzden, obezite ile mücadelede toplumun her kesiminin katılımı ve destekleri gerekmektedir.

Bu destekle birlikte okullarda yapılacak faaliyetler ve beden eğitimi derslerine verilecek önem obezite ile mücadelede önemli bir rol oynayabilirler. Çünkü okullar çocuklar ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilecekleri bir ortama sahiptirler. Özellikle okullarda desteklenecek spor faaliyetleri spor yapmanın mutluluğu ve enerjisi, obeziteyle mücadelede bireyleri destekleyebilir ve motive edebilir.. Sporun sadece bedensel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal iyi oluşa da katkı sağladığı unutulmamalıdır.

Şimdi gelin okullarda obezite ile mücadelede alınabilecek önlemlere ve beden eğitimi derslerine neden daha çok önem verilmesi gerektiğine birlikte göz atalım…

İlkokullarda beden eğitimi öğretmenlerinin görevlendirilmesi:

Özellikle olimpiyatlara giden yolun okullardan geçtiğinin bilinci ve olimpiyatlarda başarılı olmuş ülkelerin eğitim ve spor politikaları incelendiğinde sporun okul öncesi ve ilkokul kademelerinde artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Spor kültürü oluşturmak, çocukların yeteneklerini erken yaşlarda keşfetmek ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için İlkokullarda okutulmakta olan Beden Eğitimi ve Oyun Derslerine beden eğitimi öğretmenlerinin girmesi obeziteyle mücadelede aktif rol oynayacaktır.

Aile işbirliği: Okullar, aileleri obezite ile mücadeleye dahil etmeli ve evde de sağlıklı alışkanlıkların oluşmasına teşvik edilmeye yardımcı olmalıdırlar. Ailelerle işbirliği yaparak sağlıklı yemek tarifleri, egzersiz önerileri ve diğer önemli bilgiler paylaşılabilir.

Okul ortamının düzenlenmesi: Obezite ile mücadelede okul ortamı da önemlidir. Örneğin, öğrencilere su içme alışkanlığını teşvik etmek için su içme çeşmeleri veya su şişeleri sağlanabilir. Ayrıca, okulun çevresinde oyun alanları, yürüyüş parkurları veya bisiklet yolları oluşturularak öğrencilerin aktif ulaşımı teşvik edilebilir.

Psikososyal destek: Obezite ile mücadelede sadece fiziksel sağlık değil, aynı zamanda psikososyal sağlık da önemlidir. Okullar, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için rehberlik hizmetleri ve psikolojik destek sunulabilir.

Rol model çalışması: Tanınmış, alanındaki başarılı sporcularla öğrenciler bir araya getirilerek yapılacak farkındalık çalışmaları obezite ile mücadelede aktif rol oynayabilir.

Tüm bunlarla beraber obezite ile mücadelede beden eğitimi dersleri önemli bir rol oynamaktadır.

Özellikle malzeme, alan desteği ile desteklenecek olan Beden eğitimi dersleri sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının kazanılmasına ve korunmasına yardımcı olabilir. İşte beden eğitimi dersinin obezite ile mücadeledeki önemi ve yapılacaklar:

Fiziksel aktivite teşviki: Beden eğitimi dersleri, öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için bir fırsat sunar. Öğrenciler, beden eğitimi derslerinde çeşitli spor ve egzersiz aktiviteleriyle tanışarak aktif bir yaşam tarzını benimseme konusunda teşvik edilir.

Fiziksel sağlığın geliştirilmesi: Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin fiziksel sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Düzenli fiziksel aktivite, obezitenin önlenmesine ve kilo kontrolüne yardımcı olurken, kas ve kemik sağlığını da destekler.

Sağlıklı yaşam tarzı eğitimi: Beden eğitimi dersleri, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik etmek için önemli bir platform sağlar. Öğrencilere beslenme, egzersiz, fiziksel aktiviteye yönelik bilgi ve becerilerin yanı sıra, bedenlerini nasıl koruyacaklarını öğretir.

Özgüvenin arttırılması: Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin fiziksel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Bu da özgüvenlerini artırır ve aktif bir yaşam tarzını sürdürme konusundaki motivasyonlarını artırır.

Sosyal becerilerinin arttırılması: Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin takım çalışması, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Spor ve fiziksel aktivite, öğrenciler arasında pozitif ilişkiler kurmayı teşvik eder ve sosyal etkileşimleri artırır.

Stres yönetimi: Fiziksel aktivite, stresi azaltmada etkili bir yöntemdir. Beden eğitimi dersleri, öğrencilere stresle başa çıkma ve ruh halini iyileştirme konusunda yardımcı olabilir.

Ders saatlerinin arttırılması: Çocukluk döneminden itibaren sporsal faaliyetler ile uğraşanlar daha mücadeleci, çalışkan ve sağlıklı kişilerdir. Bu nedenle Sağlıklı nesiller ve spor dolu bir hayat için okullardaki mevcut beden eğitimi ders saatlerinin iyileştirilmesi ve arttırılması gerekmektedir.

Beden eğitimi dersleri, öğrencilere sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını kazandırmak, obeziteyi önlemek ve genel sağlığı iyileştirmek için önemli bir fırsat sunar. Bu dersler, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunurken obezite ile mücadelede etkili bir araç olarak kullanılabilir.  Bu aracı amaçtan uzaklaştırmadan daha çok ders, daha çok akademik başarı, teknoloji ve ekran bağımlığıyla çocuklarımızı baş başa bırakmak yerine; onların oyun yada sporun herhangi bir dalıyla ilgilenmesini sağlayabilirsek istediklerimize çok kısada sürede ulaşabileceğimizi unutmayalım…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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