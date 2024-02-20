O Uçak Nasıl Düşmüştü? Başbakan Adnan Menderes'in İngiltere'ye Giderken Düşen Uçaktan Kurtulma Hikayesi

Türk Başbakanının uçağının düştüğü haberi başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere tüm dünyada birinci haberdi. Uçağın düşmesi kadar şaşırtıcı olan Menderes’in sekiz bin metre yükseklikten yere düşen uçaktan sağ çıkmasıydı.

Tabiatıyla uçaktaki herkesin talihi Menderes’inki kadar açık değildi. Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Ali Server Somuncuoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık gibi önemli isimler Güney Londra’da o ormanda son nefeslerini verdiler.