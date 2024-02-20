O Uçak Nasıl Düşmüştü? Başbakan Adnan Menderes'in İngiltere'ye Giderken Düşen Uçaktan Kurtulma Hikayesi
O Uçak Nasıl Düşmüştü? Başbakan Adnan Menderes'in İngiltere'ye Giderken Düşen Uçaktan Kurtulma Hikayesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek bir Başbakan'ın uçağı düştü. Uçağı düşen o Başbakan Adnan Menderes'ti. 17 Şubat 1959 günü Başbakan Menderes'in bulunduğu Vickers Viscount 794 tipi uçak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması için İngiltere'ye giderken iniş esnasında ormanlık alana çakıldı.
14 kişinin öldüğü, Menderes'in yaralı kurtulduğu uçak kazasının nasıl gerçekleştiğini içeriğimizde anlattık.
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Uçak kazaları en az yaşanan ulaşım kazaları arasında. Yaşandığı zaman da sonuçları korkunç boyutlarda oluyor. Bir siyasetçinin uçağının düşmesi ise kuşkusuz ne kadar zaman geçerse geçsin tarihte unutulmaz izler bırakıyor.
Adnan Menderes ve heyetini taşıyan uçak, 17 Şubat 1959'da yola çıktı. İlk başta Londra'nın merkezine daha yakın olan Heathrow Havalimanı'na inmeyi planlamıştı. Ancak, Heathrow kontrol kulesi yetkilileri, başkentteki aşırı sis yüzünden diğer bütün uçaklar gibi Türk uçağını da 25 kilometre Güneyde bulunan Gatwick Havalimanı'na yönlendirdi. Saat 16:58’de ise uçağın kuleyle bağlantısı kesildi.
Ağaçları eze eze yavaşlayan uçak, 250 metre sürüklendikten sonra ikiye ayrılarak durdu. Bereket yine infilak etmedi. Uçaktaki 21 yolcunun 14’ü orada yaşamını yitirdi.
Hemşire Margaret, Menderes'in aralarında bulunduğu üç kişiyi köy evindeki kanepelere yatırdı ve tıbbî yardımda bulundu. Sadece birkaç saat sonra ise Menderes, London Clinic'te tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeyi atlatan Menderes, Kıbrıs Görüşmeleri’nin sürmesini istedi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran Londra Anlaşması’nı hastanede yatağında imzaladı. Ertesi gün Türk halkına hitap eden duygusal bir konuşma yaptı.
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Gelin görün ki, Adnan Menderes’in çok büyük bedeller ödeyerek gittiği Londra temaslarının pek amacına ulaşamadı.
Adnan Menderes’in Londra’da kurtulan hayatı ise çok uzun sürmedi. 27 Mayıs 1960 yılında devrilen Menderes, 17 Eylül 1961’de Anayasa Suçlusu olduğu isnadıyla idam edildi.
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