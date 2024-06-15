Nursema'nın Yeni Partnerinden Sezon Finali Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nursema'nın Yeni Partnerinden Sezon Finali Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Haziran Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sezon finali bölümüyle hepimizi şoke eden Kızılcık Şerbeti özellikle son sahnedeki yüzleşmeyle tüylerimizi diken diken ederken, o çok konuşulan sahnenin kamera arkası dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan geldi.
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Geçtiğimiz ay kızı Ayşe ile yaşadığı olayı tüm açıklığıyla paylaşan Deniz Akkaya'nın kızını Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim etmesinin ardından eski eşi velayet davası açmıştı. Davanın kazanıldığını duyuran Efe Önbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım, bu duyurunun ardından Kurtlar Vadisi'ndeki ilgisiyle sosyal medyada gündem oldu.
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef sonunda ekranlara geri döndü. MasterChef yeni sezonuna sosyal medyadan yorum yağdı.
Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak eski dizilerin oyuncularının o dönemden samimi pozlarını görünce duygulanacaksınız!
Bu sene tam 17 dizi sezon finali bölümüyle yeni sezon için hazırlıklara başladı. Peki, bu 17 dizi arasındaki reyting rekabeti nasıl sonuçlandı?
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Her konuda bir fikri olan yapay zekaya eski sezonlarda "Survivor şampiyonları kimler olmalıydı?" diye sorduk. Bakalım tahmin ettiğiniz isimleri verebilmiş mi?
Survivor büyük finaline tüm yarışmacılar konuk olarak katılırken, yarışmanın en olaylı isimlerinden Yunus Emre'nin eşi Beria'nın kocasının elini bir türlü bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.
Survivor All Star'da iplerin koptuğu en büyük anlardan biri, Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya saldırmasıydı. Pınar'ı dövdüğü için diskalifiye olan Sema, Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına bu konuda itirafta bulundu.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın tavan yaptığı bir sezon finali bölümüyle alkışı hak ederken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın birebir Şerbo canlandırması viral oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çalışmaları devam ederken, Nursema karakterine Kızıl Goncalar dizisinden transfer olan bir oyuncu partner olacak geliyor.
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Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu. Oyuncu olan eşi Deniz Baysal'ın hayranları yüzünden yaşadıklarını anlatan Yurtçu, söylemleriyle herkesi şaşırttı.
Metin Uca'nın enfes sunumuyla izlediğimiz Passaparola, yeni ismi Parola Parola ile ekranlara dönüyor. Kaan Sekban'ın sunuculuğunu üstleneceği yarışma TV8 ekranlarında yayınlanacak.
Uzun yıllar Kelime Oyunu programını sunan Ali İhsan Varol, koltuğunu İbrahim Selim'e devrettikten sonra Alfapetek yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Survivor All Star'da ödülde yaşanan jet ski kazası hala hafızalarınızdadır. Yunus Emre'nin jet skiyle birlikte Nagihan'ın üzerine gittiği anlar büyük şok yaratırken, Nagihan bu konu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.
Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan İrem Helvacıoğlu, bir süredir televizyondan uzaktı. Güzel oyuncu yeni sezon için anlaşma yaptı.
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Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Damla Can, Magazin Burada kameralarına bir dizi teklifi aldığını ve oyunculuğa başlayacağını açıkladı.
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