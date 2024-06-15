Özlemiştik: İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisiyle Televizyona Geri Dönüyor!
Özlemiştik: İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisiyle Televizyona Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan İrem Helvacıoğlu, bir süredir televizyondan uzaktı. Güzel oyuncu yeni sezon için anlaşma yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan İrem Helvacıoğlu, uzun süredir televizyondan uzak duruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak geçtiğimiz yıl TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı'nda yer alan ve ardından gelen projeleri değerlendiren Helvacıoğlu, sonunda iddialı bir diziyle anlaştı.
Tims&B yapım şirketinin yeni sezon için hazırlıklarına başladığı "Kara Dut" dizisiyle prensipte anlaşan Helvacıoğlu, bu diziyle ekranlara dönüyor.
Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstleneceği Kara Dut dizisinde Zuhal Erdem karakterine hayat vermeye hazırlanan Helvacıoğlu, kariyerinin zirvesinde olan bir kişisel gelişim uzmanını canlandıracak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın